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    • Галактионов прокомментировал упущенную победу «Локо» над ЦСКА

    Галактионов прокомментировал упущенную победу «Локо» над ЦСКА

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов оценил матч 24-го тура РПЛ против ЦСКА (3:3).

    • Его команда вела 3:1.
    • Во всех голах «Локомотива» поучаствовал Максим Глушенков.
    • Он признан лучшим в матче.

    – От концовки неудовлетворение прежде всего, от результата. Выигрышный матч, дали сопернику вернуться в игру и дали сравнять. Такие моменты были в Самаре, то же самое с ЦСКА. Матч был полностью под нашим контролем, но в концовке упустили концентрацию и пропустили два мяча.

    – Пару слов об игре Глушенкова.

    – Очень хороший матч. Он попросил замену, чуть подустал, пришлось сделать изменения.

    – Сказалось отсутствие Глушенкова в концовке?

    – Пропустили со стандарта. Все, что было остро у чужих ворот, было связано с ним.

    – Вы ожидали, что ЦСКА так вернется?

    – Понятно, что ЦСКА очень хорошая команда, у них хороший подбор игроков. Но главное, что мы дали им вернуться в игру. Хороший матч. Для нас по результату, ведя в два мяча, очень обидно упускать победу.

    Сергей Пиняев провел хороший матч, по движению и скорости, поэтому он в принципе справлялся на фланге. Вся группа атаки выглядела неплохо.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    13.04.2024 22:15
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    Комментарии (3)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1713036060
    Ничья закономерная как не крути
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    vvv123
    1713038915
    Галактион - хреновый тренер, а Федотов - хороший, вот почему!
    Ответить
    шахта Заполярная
    1713044026
    Галактион своими заменами профукал победу.
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