Галактионов прокомментировал упущенную победу «Локо» над ЦСКА

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов оценил матч 24-го тура РПЛ против ЦСКА (3:3).

Его команда вела 3:1.

Во всех голах «Локомотива» поучаствовал Максим Глушенков.

Он признан лучшим в матче.

– От концовки неудовлетворение прежде всего, от результата. Выигрышный матч, дали сопернику вернуться в игру и дали сравнять. Такие моменты были в Самаре, то же самое с ЦСКА. Матч был полностью под нашим контролем, но в концовке упустили концентрацию и пропустили два мяча.

– Пару слов об игре Глушенкова.

– Очень хороший матч. Он попросил замену, чуть подустал, пришлось сделать изменения.

– Сказалось отсутствие Глушенкова в концовке?

– Пропустили со стандарта. Все, что было остро у чужих ворот, было связано с ним.

– Вы ожидали, что ЦСКА так вернется?

– Понятно, что ЦСКА очень хорошая команда, у них хороший подбор игроков. Но главное, что мы дали им вернуться в игру. Хороший матч. Для нас по результату, ведя в два мяча, очень обидно упускать победу.

Сергей Пиняев провел хороший матч, по движению и скорости, поэтому он в принципе справлялся на фланге. Вся группа атаки выглядела неплохо.