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    • Орлов раскритиковал Галактионова за решение выпустить на поле Тикнизяна и Дзюбу

    Орлов раскритиковал Галактионова за решение выпустить на поле Тикнизяна и Дзюбу

    Комментатор Геннадий Орлов оценил работу главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова в матче 24-го тура РПЛ с ЦСКА (3:3).

    «Локомотив» Галактионова ведет 3:1, и вдруг тренер выпускает Тикнизяна и Дзюбу, два атакующих игрока, которые вообще не умеют обороняться. Ну и получили в результате 3:3. Они за мяч не цеплялись, и все. Зачем он эту замену сделал?

    – В целом вам эта игра понравилась, ЦСКА с «Локомотивом»?

    – Тоже ошибок много. Тоже назову ее неряшливой, небрежной. Но «Локомотив» играл лучше, особенно в первом тайме. То есть у него было преимущество, они свежее, у него игроки получше.

    Но вот эта замена, которую сделал Галактионов, он выбил сам из-под себя табуретку. Почему? Зачем? Ну он молодой тренер тоже. Сколько он работает? Третий сезон? Ну, это же мало, это опыт же нужен. Не случайно тренерами становятся в 50−60 лет.

    • Тикнизян и Дзюба вышли на поле на 74-й минуте при счете 3:1 в пользу «Локомотива».
    • ЦСКА занимает в РПЛ 4-е место с 37 очками после 23 матчей. У «Локомотива» столько же баллов и 5-я позиция.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (4)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1713287557
    Прав Сергеевич,замены во вред пошли
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    Таврида
    1713288539
    Безотносительно к личности самого Орлова, "неряшливой и небрежной", игроки Локо подустали, Глушенков уже пешком по полю ходил, замены напрашивались, другое дело - не сыграли. Зюба и Тикнизян растворились в уставшем Локомотиве, а у ЦСКА еще злой Аббос ворота противника штурмовал, плюс Чалов на подхвате, вот и результат.
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    Suvorov71
    1713291928
    Говорят нет больше страны советов, питерские теперь самое советчики, но есть баобабы Флюгер Гена, весна влияет на помойного
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