Орлов раскритиковал Галактионова за решение выпустить на поле Тикнизяна и Дзюбу

Комментатор Геннадий Орлов оценил работу главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова в матче 24-го тура РПЛ с ЦСКА (3:3).

– «Локомотив» Галактионова ведет 3:1, и вдруг тренер выпускает Тикнизяна и Дзюбу, два атакующих игрока, которые вообще не умеют обороняться. Ну и получили в результате 3:3. Они за мяч не цеплялись, и все. Зачем он эту замену сделал?

– В целом вам эта игра понравилась, ЦСКА с «Локомотивом»?

– Тоже ошибок много. Тоже назову ее неряшливой, небрежной. Но «Локомотив» играл лучше, особенно в первом тайме. То есть у него было преимущество, они свежее, у него игроки получше.

Но вот эта замена, которую сделал Галактионов, он выбил сам из-под себя табуретку. Почему? Зачем? Ну он молодой тренер тоже. Сколько он работает? Третий сезон? Ну, это же мало, это опыт же нужен. Не случайно тренерами становятся в 50−60 лет.