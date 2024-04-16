Орлов раскритиковал Галактионова за решение выпустить на поле Тикнизяна и Дзюбу

Комментатор Геннадий Орлов оценил работу главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова в матче 24-го тура РПЛ с ЦСКА (3:3).
– «Локомотив» Галактионова ведет 3:1, и вдруг тренер выпускает Тикнизяна и Дзюбу, два атакующих игрока, которые вообще не умеют обороняться. Ну и получили в результате 3:3. Они за мяч не цеплялись, и все. Зачем он эту замену сделал?
– В целом вам эта игра понравилась, ЦСКА с «Локомотивом»?
– Тоже ошибок много. Тоже назову ее неряшливой, небрежной. Но «Локомотив» играл лучше, особенно в первом тайме. То есть у него было преимущество, они свежее, у него игроки получше.
Но вот эта замена, которую сделал Галактионов, он выбил сам из-под себя табуретку. Почему? Зачем? Ну он молодой тренер тоже. Сколько он работает? Третий сезон? Ну, это же мало, это опыт же нужен. Не случайно тренерами становятся в 50−60 лет.
- Тикнизян и Дзюба вышли на поле на 74-й минуте при счете 3:1 в пользу «Локомотива».
- ЦСКА занимает в РПЛ 4-е место с 37 очками после 23 матчей. У «Локомотива» столько же баллов и 5-я позиция.