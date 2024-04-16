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    • Бубнов прокомментировал решения тренеров «Локомотива» и ЦСКА

    Бубнов прокомментировал решения тренеров «Локомотива» и ЦСКА

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался об игре 24-го тура РПЛ «Локомотив» – ЦСКА (3:3).

    «Команды выдали самую зрелищную игру тура. Мало того, что было забито много голов, так еще и футболисты держали зрителей в напряжении до финального свистка. Вдобавок коллективы продемонстрировали высокие скорости от первой до последней минуты.

    Зацикленность многих на Дзюбе после этой встречи должна поубавиться. Галактионов показал, что в его распоряжении хватает других атакующих футболистов, которые отлично справляются и без Артема. Например, главный тренер «Локомотива» нашел идеальную позицию для Самошникова, переместив его на фланг атаки.

    Федотов избрал на игру весьма рискованное сочетание. В стартовом составе вышел на поле Тамерлан Мусаев, а в запасе остались Заболотный и Чалов. Такое трудно было представить до начала матча.

    Зделар на позиции центрального защитника – не лучшая идея. Саша постоянно допускает ошибки, которые на этой позиции недопустимы. В этом матче он так и не смог полноценно заменить Рошу или Дивеева. В результате армейцы лишились главного козыря – надежности в обороне.

    В первом тайме «Локомотив» владел преимуществом за счет хорошего контроля мяча. Пиняев издевался над Зделаром, Глушенков отлично дирижировал нападением, а Самошников разрывал на фланге. При этом ЦСКА мог выходить вперед. Как не забил Обляков в пустые ворота после грубой ошибки Лантратова, непонятно.

    В моменте с голом Акинфеев далековато вышел из ворот, но это тенденции современного футбола. Если бы он стоял в воротах, то не пропустил. Илья запустил мяч по какой-то фантастической дуге. Он вряд ли повторит такой трюк на тренировке даже с десяти попыток. Игоря же в этой ситуации можно понять, да и винить сильно не стоит.

    Во втором тайме у ЦСКА вновь сработали стандарты. Они быстро сравняли счет, но сразу же пропустили в ответ, причем дважды за короткий промежуток. Казалось, что игра для «Локомотива» сделана. Видимо, Галактионов тоже в это поверил и выпустил Дзюбу, разрушив всю атакующую мощь железнодорожников.

    Федотов же пошел ва-банк и сделал мощный ход, оставив Мусаева на поле и выпустив ему на помощь Чалова и Заболотного. Игра в три центральных форварда полностью себя оправдала. Абаскалю нужно поучиться у тренера ЦСКА делать правильные замены. Армейцы побежали вперед, за победой. Стали «душить» соперников и забили дважды. Получилось так, что игроки «Локомотива», которые еще несколько минут предвкушали победу, с трудом унесли ноги.

    Три центрфорварда – находка для Федотова. Теперь он может использовать такое сочетание регулярно. Это пригодится в играх против более слабых команд, которые любят уходить в глухую оборону», – написал Бубнов.

    • ЦСКА занимает в РПЛ 4-е место, а «Локомотив» – 5-е. У обеих команд по 37 очков.
    • Отставание команд от лидирущего «Зенита» составляет 10 очков, от занимающего второе место «Краснодара» – 6, от «Динамо» – 1.

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    Источник: Sportbox.ru

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    Комментарии (6)
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    АЛЕКС 58
    1713243572
    Если бы ещё Чалов забивал с игры,а не с пенальти.
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    Таврида
    1713245151
    Все верно, кроме того что Дзюба разрушил атакующую мощь Локомотива. Проводницы уже просто "наелись" и подсели физически, причем во всех линиях, поэтому Дзюба не смог, а Заболотный - смог.
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