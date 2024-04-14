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    • Федотов – о спасении ЦСКА в матче с «Локо»: «Снимаю шляпу перед командой»

    Федотов – о спасении ЦСКА в матче с «Локо»: «Снимаю шляпу перед командой»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов оценил матч 24-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:3).

    «Первый тайм вышел слабым в плане созидания. Мы слишком упростили игру, неуверенно чувствовали себя в переходах. Понимали, что соперник ставит на скоростные атаки – у них впереди вышел быстрый легковесный состав. Нам было непросто, ведь снова пришлось «кроить» линию обороны. Во многих эпизодах должны были реагировать быстрее.

    Второй тайм начался лучше, сразу забили гол, однако не поддержали этот задел, получилось наоборот. Надо было включаться так, как это случилось после 70 минуты и до финала. Там появились силы, скорость, мысль. Снимаю шляпу перед командой – характер у нас есть. Эти «зубы» не надо убирать в тумбочку, они всегда должны быть с нами и использоваться постоянно. Работаем над этим», – сказал Федотов.

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    Источник: официальный сайт ЦСКА

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    Комментарии (1)
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    Алексей З
    1713074422
    "Качели" знатные получились, такие перепады в игре трудно объяснить ,но нам ( нейтральным) смотреть одно удовольствие.
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