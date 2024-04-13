Аршавин прокомментировал победу «Зенита» над «Краснодаром»

Бывший зенитовец Андрей Аршавин оценил победу команды над «Краснодаром» (2:1) в 24-м туре РПЛ.

«Великолепный Матео Кассьерра забил из неочевидной ситуации, сделал еще два момента. «Краснодар» во втором тайме стал ждать очередной ошибки «Зенита», а петербуржцы ошиблись только один раз. Так матчи за золото не выигрываются.

Нино и Страхиня Эракович великолепно все закрыли. «Зенит» делает хороший шаг к шестому чемпионству подряд», – сказал Аршавин.