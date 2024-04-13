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    • Аршавин прокомментировал победу «Зенита» над «Краснодаром»

    Аршавин прокомментировал победу «Зенита» над «Краснодаром»

    Бывший зенитовец Андрей Аршавин оценил победу команды над «Краснодаром» (2:1) в 24-м туре РПЛ.

    «Великолепный Матео Кассьерра забил из неочевидной ситуации, сделал еще два момента. «Краснодар» во втором тайме стал ждать очередной ошибки «Зенита», а петербуржцы ошиблись только один раз. Так матчи за золото не выигрываются.

    Нино и Страхиня Эракович великолепно все закрыли. «Зенит» делает хороший шаг к шестому чемпионству подряд», – сказал Аршавин.

    • «Краснодар» открыл счет в 1-м тайме.
    • Во 2-й половине «Зенит» забил 2 мяча.
    • «Зенит» лидирует с 4-очковым отрывом.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    13.04.2024 20:00
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    Комментарии (8)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1713027824
    Не дорос Краснодар до чемпионства
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1713028941
    Просто Зенит на классе выиграл. Гыгыгы
    Ответить
    TIMOTHY
    1713031642
    Зенит круче
    Ответить
    ZeBolotny
    1713042257
    Победа "Зенита" была очевидна ещё до матча. Я вообще думал, что будет разгром, но Питер не напрягался и выиграл чисто на классе, свободно.
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    Исмо
    1713071752
    По вчерашней игре, Зенит нихрена не заслуживает чемпионства, судьи уроды, сам был на стадионе, видел как они тащили зенит((((
    Ответить
    Kollljan
    1713072030
    Две лидирующих команды сыграли между собой. Одна команда выиграла, другая проиграла, но борьба продолжается. Дело не в этом. А дело в том, что Спартак продул Сочи.Гы-гы-гы!"Народные" вы наши...
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