Семак обвинил «Краснодар» в неуважении к «Зениту»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался после матча 24-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:1).
«Мы были настроены хорошо, спасибо «Краснодару» за «гостеприимство». Есть такая практика обмена билетами, так для родственников дали билеты на самый вверх, откуда было видно игру, как с самолета, к сожалению. Этим они предоставили нам дополнительную мотивацию.
Еще они урезали квоту для наших болельщиков, не поставив нас в известность. Мы тоже хотели играть и выиграть для своих болельщиков», – сказал Семак.
- «Краснодар» открыл счет в 1-м тайме.
- Во 2-й половине «Зенит» забил 2 мяча.
- «Зенит» лидирует с 4-очковым отрывом.