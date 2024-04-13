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    Семак обвинил «Краснодар» в неуважении к «Зениту»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался после матча 24-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:1).

    «Мы были настроены хорошо, спасибо «Краснодару» за «гостеприимство». Есть такая практика обмена билетами, так для родственников дали билеты на самый вверх, откуда было видно игру, как с самолета, к сожалению. Этим они предоставили нам дополнительную мотивацию.

    Еще они урезали квоту для наших болельщиков, не поставив нас в известность. Мы тоже хотели играть и выиграть для своих болельщиков», – сказал Семак.

    • «Краснодар» открыл счет в 1-м тайме.
    • Во 2-й половине «Зенит» забил 2 мяча.
    • «Зенит» лидирует с 4-очковым отрывом.

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    Источник: «Чемпионат»

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    13.04.2024 19:40
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    Комментарии (26)
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    Desma
    1713027176
    Не красиво, но клуб здесь, на мой взгляд, не причем. Это администрация стадиона начудила.......
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    Krics
    1713027344
    Культурная столица, мля ихмо.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1713027977
    Чудят в Краснодаре, а стыдно за Спартак. Гыгыгы
    Ответить
    Челнинец
    1713028035
    Вас немытых никто не уважает, гыгы
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1713028037
    Быки оказались свинь ями
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    guron88
    1713028988
    Чемпионат теряет свой интерес... Если ещё года три подряд, чемпион не изменится, то это ни к чему хорошему не приведёт... Хотя всё равно смотреть толком, нечего.
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    Алексей З
    1713029815
    Богданыч , поинтересуйся куда вы гостей загоняете ?
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    BRO_football
    1713033504
    Семак, видимо, не в курсе, но фанаты других клубов тоже Зенит не уважают
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    slavа0508
    1713034888
    Открытие сделал . вся страна не испытывает не какого уважения к немытым ...
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    The only one
    1713040013
    Обиделся немытый, что диваны по периметру поля для его болел не поставили
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