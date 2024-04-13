Семак обвинил «Краснодар» в неуважении к «Зениту»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался после матча 24-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:1).

«Мы были настроены хорошо, спасибо «Краснодару» за «гостеприимство». Есть такая практика обмена билетами, так для родственников дали билеты на самый вверх, откуда было видно игру, как с самолета, к сожалению. Этим они предоставили нам дополнительную мотивацию.

Еще они урезали квоту для наших болельщиков, не поставив нас в известность. Мы тоже хотели играть и выиграть для своих болельщиков», – сказал Семак.