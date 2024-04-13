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    • ⚡ РПЛ. «Зенит» одержал волевую победу над «Краснодаром» и укрепил лидерство

    ⚡ РПЛ. «Зенит» одержал волевую победу над «Краснодаром» и укрепил лидерство

    «Зенит» победил «Краснодар» в гостях со счетом 2:1 в матче 24-го тура РПЛ. Хозяева вели в счете после первого тайма, но петербуржцы забили два гола во втором тайме.

    На счету «Зенита» стало 47 очков после 23 матчей. Команда лидирует в чемпионате России и оторвалась от ближайшего преследователя на 4 очка.

    «Краснодар» остается на второй позиции в таблице с 43 очками. «Быки» опережают «Динамо» на 5 очков, но бело-голубые провели на одну игру меньше.

    Россия. РПЛ. 24-й тур.

    Краснодар – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Оласа, 16; 1:1 – Кассьерра, 47; 1:2 – Артур, 63.

    Удаления: Тормена, 90+4 – нет.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (76)
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    Опорник1984
    1713025077
    Не буду говорить про судейство. Краснодар провалил второй тай и проиграл по делу. Очень жаль.
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    vvv123
    1713025087
    Быкам, с такой игрой, серебро бы удержать!
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    Toomans
    1713025106
    Ну двоякое впечатление...ВРоде выиграли. Вроде, красивые мячи положили. Вроде характерная волевая победа (в этом компоненте Зенит в последнюю пятилетку прибавил). Но реализация...3 верных мяча из гораздо более простых ситуаций ушли в молоко. За такое наказывают. Как в первом тайме. Надеюсь, будут работать в этом направлении. Мосту вообще не хватает чего-то, чтобы стать действительно сильным и классным игроком. Не могу понять чего. Краснодар очень не понравился. Столько грязи. Были времена, когда Краснодар показывал серьезную и чистую игру. Видимо с Ивичем уволили и сильный корректный футбол. Черникову с парагвайцем вообще не место на поле. Только клуб позорят и людей травмируют. А , еще провоцируют. Кстати, к Тормене претензий ноль. Хоть и
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    BarStep
    1713025191
    Про воротчика Ну какой нах Кержаков! Он никогда не умел играть ногами и на выходах, а в 40 такие косяки выглядят уже смешно.. И соперник об этом прекрасно знает
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    docndoc
    1713025318
    Как Спартак царствовал в 90-х - начале 2000-х, так Зенит царствует сейчас... Но Спартак бил всех за счёт тренерской мысли и подготовки РОССИЙСКИХ игроков. Теперь явное преимущество денежного мешка с неограниченными финансовыми возможностями. Времена другие. С таким составом я бы с удовольствием поболел за Зенит в еврокубках, но пока быть им вечными чемпионами (старшеклассника в детсадовской песочнице).. Претензий к победе Зенита нет, всё по делу.
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    BarStep
    1713025344
    Про состав Педро умничка, но он очень молод, зачем ставили его в старт?! Второй тайм - вот это была бы его песня!
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    Привет, спортсмэн
    1713025619
    Матч немалое время претендовал на статус великого. Но потом "Краснодар" испортил всё впечатление. Зачем такая грязная и где то даже подлая игра? Команда может (могла) играть в гораздо более симпатичный футбол. Мусаев явно не контролирует игровую дисциплину.
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    BarStep
    1713025621
    Про игру Первый тайм - (минус) Клаудиньо был хорош! Вендела явно нехватало (привет Семаку!) Краснодар накупил артистов
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    alll-333
    1713025680
    К сожалению Краснодар ещё не дорос до серьёзной борьбы за чемпионство. К сожалению...
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    Алексей З
    1713025729
    Ну какой из Краснодара чемпион , очень сырая команда. Для питера главная опасность это Семак. Бздит всех, с 3 центральными это нечто. Стоило как всегда уйти на 2 и сразу неоспоримое премущество. У тебя скамейка в тройке будет , а ты всего боишься. Тут один бмж правильно написал , не стоит Педро ставить в старте на такие матчи, психику надо беречь 18-летнего.
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