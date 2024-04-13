⚡ РПЛ. «Зенит» одержал волевую победу над «Краснодаром» и укрепил лидерство

«Зенит» победил «Краснодар» в гостях со счетом 2:1 в матче 24-го тура РПЛ. Хозяева вели в счете после первого тайма, но петербуржцы забили два гола во втором тайме.

На счету «Зенита» стало 47 очков после 23 матчей. Команда лидирует в чемпионате России и оторвалась от ближайшего преследователя на 4 очка.

«Краснодар» остается на второй позиции в таблице с 43 очками. «Быки» опережают «Динамо» на 5 очков, но бело-голубые провели на одну игру меньше.

Россия. РПЛ. 24-й тур.

Краснодар – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Оласа, 16; 1:1 – Кассьерра, 47; 1:2 – Артур, 63.

Удаления: Тормена, 90+4 – нет.

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