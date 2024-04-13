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    • Семак ответил на вопрос о замене Венделу перед игрой с «Краснодаром»

    Семак ответил на вопрос о замене Венделу перед игрой с «Краснодаром»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 24‑го тура РПЛ с «Краснодаром» сказал, что не считает эту встречу определяющей игрой с точки зрения гонки за чемпионство в нынешнем сезоне.

    – Можно ли считать эту игру матчем за чемпионство?

    – Это скорее для прессы. Мы же понимаем, что впереди ещe 8 матчей такой же важности в чемпионской гонке. А сейчас встреча двух команд, которые находятся наверху турнирной таблицы. Но глобально это не матч за чемпионство.

    – Что придумали в качестве замены Венделу?

    – Посмотрим. Дуглас Сантос не готов, к сожалению, на все сто. Есть небольшие проблемы. Посмотрим, сколько он сможет сыграть. Что касается его позиции, у нас всегда есть резервный вариант.

    – Сантос будет играть в полузащите?

    – Мы также можем сыграть в три центральных защитника, и Дуглас может сыграть центрального. Так что посмотрим.

    • «Зенит» с 44 очками лидирует в РПЛ после 22 матчей, «Краснодар» (43 очка) идет вторым.
    • Матч в Краснодаре начнется в 17:00 мск.
    • Полузащитник петербуржцев Вендел не сможет сыграть в этой встрече из-за дисквалификации.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:55
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    Комментарии (1)
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    TIMOTHY
    1713016800
    Посмотрим с кем обыграть)
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