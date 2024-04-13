Семак ответил на вопрос о замене Венделу перед игрой с «Краснодаром»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 24‑го тура РПЛ с «Краснодаром» сказал, что не считает эту встречу определяющей игрой с точки зрения гонки за чемпионство в нынешнем сезоне.

– Можно ли считать эту игру матчем за чемпионство?

– Это скорее для прессы. Мы же понимаем, что впереди ещe 8 матчей такой же важности в чемпионской гонке. А сейчас встреча двух команд, которые находятся наверху турнирной таблицы. Но глобально это не матч за чемпионство.

– Что придумали в качестве замены Венделу?

– Посмотрим. Дуглас Сантос не готов, к сожалению, на все сто. Есть небольшие проблемы. Посмотрим, сколько он сможет сыграть. Что касается его позиции, у нас всегда есть резервный вариант.

– Сантос будет играть в полузащите?

– Мы также можем сыграть в три центральных защитника, и Дуглас может сыграть центрального. Так что посмотрим.