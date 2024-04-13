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    • Силкин: «Матч «Краснодар» – «Зенит» решит, кто станет чемпионом»

    Силкин: «Матч «Краснодар» – «Зенит» решит, кто станет чемпионом»

    Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил важность матча 24-го тура РПЛ «Краснодар» – «Зенит».

    «В этом матче, думаю, все и решится, [кто станет чемпионом]. Мы увидим завтра, способен ли «Краснодар» продолжить борьбу с «Зенитом» до самого конца. Это большой матч, и цена ошибки очень высока.

    Допускаю, что мячей будет забито не так много, как хотелось бы. Но у «Краснодара» будет поддержка трибун, это придаст им уверенности», – сказал Силкин.

    • Матч начнется в 17:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
    • «Краснодар» на очко отстает от лидирующего «Зенита».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (17)
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    MazaiNN
    1712998520
    Если нам удастся одолеть сегодня Зенит дальше пойдет как снежный ком. Верим..
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    Красногвардейчик
    1712999228
    Кто станет чемпионом, решил Газпром ещё до начала чемпионата))) Ибо он полностью её коррумпирован
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    СпорЦмен
    1713000571
    Кто будет чемпионом решит Зенит!
    Ответить
    Ziklop
    1713002551
    только если будет победа, ничья ничего не решит!
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    raritet
    1713003766
    Я бы в этом году отдал чашку Быкам. Во- первых , праздник для региона, в то время, как для Гегемона очередная чашка и негодование всей Москвы и ее окрестностей. Во- вторых, особой роли место не играет в нынешнее время. В третьих, и это главное, Краснодар заслужил.
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