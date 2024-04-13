Силкин: «Матч «Краснодар» – «Зенит» решит, кто станет чемпионом»

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил важность матча 24-го тура РПЛ «Краснодар» – «Зенит».

«В этом матче, думаю, все и решится, [кто станет чемпионом]. Мы увидим завтра, способен ли «Краснодар» продолжить борьбу с «Зенитом» до самого конца. Это большой матч, и цена ошибки очень высока.

Допускаю, что мячей будет забито не так много, как хотелось бы. Но у «Краснодара» будет поддержка трибун, это придаст им уверенности», – сказал Силкин.