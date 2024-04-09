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    • ⚡ Лига чемпионов. «Реал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в Мадриде – 3:3

    ⚡ Лига чемпионов. «Реал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в Мадриде – 3:3

    «Реал» и «Манчестер Сити» не выявили победителя в первом четвертьфинале Лиги чемпионов.

    Матч в Мадриде завершился со счетом 3:3.

    Англичане дважды выходили вперед, но не сумели сохранить преимущество. В их составе отличились Бернарду СилвСилва, Фил Фоден и Йошко Гвардиол.

    За «Реал» сегодня забивали Родриго, Федерико Вальверде и Рубен Диаш, срезавший мяч в собственные ворота.

    Ответная встреча в Манчестере состоится 17 апреля.

    Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

    Реал (Испания) – Манчестер Сити (Англия) – 3:3 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Б. Силва, 2; 1:1 – Диаш (в свои ворота), 12; 2:1 – Родриго, 14; 2:2 – Фоден, 66; 2:3 – Гвардиол, 71; 3:3 – Вальверде, 79.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

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    Источник: «Бомбардир»

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    09.04.2024 23:55
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    Комментарии (32)
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    LOKOfanatik19
    1712696241
    Кто нить скажет мне где был на поле Эрлинг? С рюдигером обнимался?
    Ответить
    JIEGEHDA
    1712696319
    Матч конечно стоило посмотреть . Имена клубов оправдали игру но . Есть огромное несколько но 1) у Реала было 9 дней отдыха , а у Сити два матча 3 и 6 числа 2) не было Де Брюйне+ нет Уокера . 3) Реал играл дома . Когда матч шёл, я сказал если Реал выиграет в 2 и более голов то они пройдут . А теперь вряд-ли
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    mutabor0992
    1712696365
    Вот это матч!Винисиус -легкоатлет.Такой матч достоин финала!
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    Mirak92
    1712697111
    ЧТО СЕГОДНЯ БЫЛО !?СПАРТАК ЗЕНИТ!?СПАРТАК ЦСКА? МС РЕАЛ выдали такую пушку ,я про пиво забыл ,я как паровоз курть бегал.! Вот это матч ,настоящий !!!! Сейчас повтор смотреть буду Пушкарей и Мюнхена ,там тоже походу заруба)
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    Al Nikki
    1712697138
    Это был футбольный оргазм!!!
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    ScarlettOgusania
    1712697687
    интереснейший матч, с захватывающим сюжетом, с красивыми голами, особенно, Фодена и Вальверде, такие матчи будут долго вспоминать - это матч в золотую коллекцию большого футбола!!! только Ниценко портил своим комментом, что "у МанСити сегодня нет игры", у чемпиона АПЛ и ЛЧ, однако!))
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    CSKA №1
    1712698604
    Отличный матч!
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    westi
    1712727107
    Если делаете cтавки -> bets-info.ru
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    JTherry
    1712730507
    суперматч, достойный финала ЛЧ, по сравнению с футболом, который показывают в РПЛ это был матч вообще из другого вида спорта - захватывающая игра, шик-блеск-красота..!!! побаловали и обилием красивых голов...)
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    zigbert
    1712735824
    В этой игре мы увидели торжество современного футбола. Правда первые голы были забиты с помощью рикошетов. Зато следующие голы были красавцы. Ничья конечно на руку Ман Сити и к ответной встрече они должны набраться сил после после тяжелых матчей.
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