⚡ Лига чемпионов. «Реал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в Мадриде – 3:3

«Реал» и «Манчестер Сити» не выявили победителя в первом четвертьфинале Лиги чемпионов.

Матч в Мадриде завершился со счетом 3:3.

Англичане дважды выходили вперед, но не сумели сохранить преимущество. В их составе отличились Бернарду СилвСилва, Фил Фоден и Йошко Гвардиол.

За «Реал» сегодня забивали Родриго, Федерико Вальверде и Рубен Диаш, срезавший мяч в собственные ворота.

Ответная встреча в Манчестере состоится 17 апреля.

Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

Реал (Испания) – Манчестер Сити (Англия) – 3:3 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Б. Силва, 2; 1:1 – Диаш (в свои ворота), 12; 2:1 – Родриго, 14; 2:2 – Фоден, 66; 2:3 – Гвардиол, 71; 3:3 – Вальверде, 79.

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