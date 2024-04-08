Рангник ответил на вопрос о переговорах с «Баварией»

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник отреагировал на слухи о возможном назначении в «Баварию».
«У меня не было никаких переговоров с «Баварией». С какой стати? Я комфортно себя чувствую в сборной Австрии.
Мой контракт рассчитан до 2026 года, наш совместный путь продолжится после Евро», – сказал Рангник.
- Томас Тухель покинет «Баварию» по окончании сезона.
- Есть вероятность, что команда завершит сезон без трофеев.
- Австрийцы на групповом этапе Евро-2024 сыграют с Францией, Нидерландами и Польшей.