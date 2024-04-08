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    Рангник ответил на вопрос о переговорах с «Баварией»

    Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник отреагировал на слухи о возможном назначении в «Баварию».

    «У меня не было никаких переговоров с «Баварией». С какой стати? Я комфортно себя чувствую в сборной Австрии.

    Мой контракт рассчитан до 2026 года, наш совместный путь продолжится после Евро», – сказал Рангник.

    • Томас Тухель покинет «Баварию» по окончании сезона.
    • Есть вероятность, что команда завершит сезон без трофеев.
    • Австрийцы на групповом этапе Евро-2024 сыграют с Францией, Нидерландами и Польшей.

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    Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо

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    08.04.2024 22:10
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