Рангник ответил на вопрос о переговорах с «Баварией»

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник отреагировал на слухи о возможном назначении в «Баварию».

«У меня не было никаких переговоров с «Баварией». С какой стати? Я комфортно себя чувствую в сборной Австрии.

Мой контракт рассчитан до 2026 года, наш совместный путь продолжится после Евро», – сказал Рангник.