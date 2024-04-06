РПЛ. «Ростов» и «Сочи» не выявили победителя (2:2)

«Ростов» в 23-м туре РПЛ сыграл вничью с «Сочи» – 2:2. Всего голы в матче были забиты в первом тайме.

«Ростов» прервал серию из трех побед после перерыва в чемпионате. На счету команды 31 очко после 22 матчей. Она занимает 9-е место.

У «Сочи» стало 15 очков. Команда по прежнему замыкает турнирную таблицу РПЛ. Команда в пятый раз подряд сыграла вничью в чемпионате России и в третий раз подряд ее игра закончилась со счетом 2:2.

Россия. РПЛ. 23-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Сочи – 2:2 (2:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Голенков, 1; 1:1 – Кравцов, 6; 1:2 – Гуарирапа, 35; 2:2 – Роналдо, 45+4.

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