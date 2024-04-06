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    РПЛ. «Ростов» и «Сочи» не выявили победителя (2:2)

    «Ростов» в 23-м туре РПЛ сыграл вничью с «Сочи» – 2:2. Всего голы в матче были забиты в первом тайме.

    «Ростов» прервал серию из трех побед после перерыва в чемпионате. На счету команды 31 очко после 22 матчей. Она занимает 9-е место.

    У «Сочи» стало 15 очков. Команда по прежнему замыкает турнирную таблицу РПЛ. Команда в пятый раз подряд сыграла вничью в чемпионате России и в третий раз подряд ее игра закончилась со счетом 2:2.

    Россия. РПЛ. 23-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Сочи – 2:2 (2:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Голенков, 1; 1:1 – Кравцов, 6; 1:2 – Гуарирапа, 35; 2:2 – Роналдо, 45+4.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.04.2024 22:06
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    Комментарии (18)
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    slavа0508
    1712430451
    ..Роналдо забивает за «Ростов».. — звучит же..
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    MaxRnD
    1712430551
    Кукуляк игру потерял полностью ...
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    minaev23
    1712430690
    Мор просто Настрадамус - думаю как и в предедущем матче 2:2 . Как в воду глядел.
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    minaev23
    1712430786
    Сочи конечно преобразились при испанце. Мы толи устали толи перегорели - хз......
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    sochi-2013
    1712431786
    Тренер есть, а остальное приложится. Похоже, первый( тренер), а про Федотова не зря говорили, что его команда сделала.
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    slavа0508
    1712431944
    Жаль Ростов потерял очки . могли бы подняться таблице ...А Сочи уже не чего не спасёт
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    Волжанин064
    1712432346
    Ростов что то как то у вас на ветке малолюдно?
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    Mirak92
    1712434252
    Очевидно было ,если честно .Даже без раздумья ставку сделал 10.5. ветром принесло .гуд Две команды которых знобит как млять
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    ySS
    1712436000
    Очки потеряли, но пара положительных моментов есть, первый гол Роналдо, качественный такой, и Уткин появился в заявке
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    TIMOTHY
    1712444328
    Не смогли тактически выстроенные ряды курортников пробить! Ну и не повезло со счётом ! Ростов играл хорошо
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