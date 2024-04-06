Морено заявил, что «Сочи» останется в РПЛ

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено после гостевого матча 23‑го тура РПЛ с «Ростовом» (2:2) сказал, что его подопечные были близки к победе.
– Это еще одно очко в матче против очень сильной команды. Возможно, в матче против команды, которая находится в лучшей форме в чемпионате. Мы сегодня были близки к победе.
– Команда сумела быстро вернуться в игру после пропущенного на первой минуте гола.
– Наша команда способна бороться. И наша команда должна остаться в высшем дивизионе. Так оно и будет.
- «Сочи» набрал 15 очков и остается на 16‑й позиции в РПЛ с отставанием в 5 очков от 14-го места.
- Под руководством Морено «Сочи» 5 раз сыграл вничью в 5 матчах с учетом встречи в Кубке России со «СКА-Хабаровск», где подопечные испанского специалиста уступили по пенальти.