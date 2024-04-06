Карпин прокомментировал ничью «Ростова» с «Сочи»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 23-го тура РПЛ с «Сочи» (2:2) сказал, что его команда пропустила дурацкие голы.

– Можно ли сегодняшний результат назвать удовлетворительным?

– Игру я бы назвал более чем удовлетворительной, результат – нет. Что касается пропущенных мячей, дурацкие голы были. Не то чтобы какие‑то комбинации или что‑то еще.

Играли хорошо, претензий ни к кому никаких нет. В любой игре можно найти огрехи, всегда можно что‑то делать лучше, но лично мне игра понравилась во всех фазах. Были ошибки и недоработки, но глобально ни одной претензии нет.

– Как раскрывается Роналдо, в каких он кондициях?

– Он в оптимальных кондициях. Сейчас он забил, выдохнет и будет лучше с точки зрения реализации. С точки зрения игры, по мне, всe идеально.

– 10 очков в 4 матчах. Что скажете?

– Не ниже ожиданий точно. Надеялись, если можно так сказать, что после предсезонки при правильном подходе и не самом легком календаре плюс‑минус сможем взять 8–9 очков.