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    Карпин прокомментировал ничью «Ростова» с «Сочи»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 23-го тура РПЛ с «Сочи» (2:2) сказал, что его команда пропустила дурацкие голы.

    – Можно ли сегодняшний результат назвать удовлетворительным?

    – Игру я бы назвал более чем удовлетворительной, результат – нет. Что касается пропущенных мячей, дурацкие голы были. Не то чтобы какие‑то комбинации или что‑то еще.

    Играли хорошо, претензий ни к кому никаких нет. В любой игре можно найти огрехи, всегда можно что‑то делать лучше, но лично мне игра понравилась во всех фазах. Были ошибки и недоработки, но глобально ни одной претензии нет.

    – Как раскрывается Роналдо, в каких он кондициях?

    – Он в оптимальных кондициях. Сейчас он забил, выдохнет и будет лучше с точки зрения реализации. С точки зрения игры, по мне, всe идеально.

    – 10 очков в 4 матчах. Что скажете?

    – Не ниже ожиданий точно. Надеялись, если можно так сказать, что после предсезонки при правильном подходе и не самом легком календаре плюс‑минус сможем взять 8–9 очков.

    • «Ростов» набрал 31 очко и занимает девятое место в РПЛ. «Сочи» замыкает турнирную таблицу с 15 очками.
    • «Ростов» прервал серию из трех подряд побед в РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.04.2024 22:58
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    Комментарии (23)
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    DOCTOR PENALTY
    1712434925
    Ростов был хорош, обидно, что два таких дурацких гола пропустили.
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    alex1951
    1712437824
    Земеля ,ВПЕРЕД и танки наши быстры! И еще ...тут ,некоторые, на Костю Васильева наехали , это настолько оскорбительно ,что я вне себя .....А тебе удачи!
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    mutabor0992
    1712437949
    Эх Валера.У тебя всегда твои голы это супер-пупер наработки и мега-гениальная сратегия.А у соперников голы какие то дурацкие.Ты бы хоть посмотрел,как в апл интервью после матча дают.Язык небось знаешь?
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    TIMOTHY
    1712444021
    Ростов молодцы играли хорошо но где то не повезло
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    TIMOTHY
    1712444031
    Валера верим )
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    neim
    1712457221
    Во втором тайме вообще на игру смотреть тошно было. Да и не было ни какой игры, игроки валялись на поле практически постоянно. Весь второй тайм, выражаясь борцовским слэнгом, прошёл в "партере" . Грязная игра была, постоянные столкновения, удары по ногам, размахивание руками, катание по газону в страшных муках ... А за минуту до окончания первого тайма Ростов просто отскочил. Чего там удовлетворительного карпуха увидел ?
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    andr45
    1712474733
    Карпин: «Ростов» пропустил дурацкие голы» Который раз Карпин повторяет эту фразу) МОЖЕТ ПОРА УМНЫХ ФУТБОЛЕРОВ НАБРАТЬ?
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    AtticusFinch
    1712475107
    Как можно обыгрывать Спартак и Динамо - и еле вытягивать ничью с Сочи???бред какой-то
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    Эдуард-Кавалерянц-yandex
    1712475268
    Валера в воротах должен стоять Никита и будет всё окей, поверь!
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    sochi-2013
    1712506841
    Забитый(пропущенный) гол- это чья-то ошибка. Не будет ошибок, не будет голов. (аксиома)
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