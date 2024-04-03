Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    • Главная
    • Новости
    • Названы два кандидата на пост главного тренера «Локомотива»

    Названы два кандидата на пост главного тренера «Локомотива»

    Двумя главными кандидатами на пост главного тренера «Локомотива» в случае ухода Михаила Галактионова являются Марко Николич и Станислав Черчесов. По данным «Чемпионата», Галактионов хочет покинуть свой пост, а руководство клуба просит его остаться.

    Сегодня «Локомотив» проиграл «Уралу» (0:1) в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России в Екатеринбурге и выбыл из турнира.

    • В этом году подопечные Михаила Галактионова в пяти официальных матчах трижды сыграли вничью при двух поражениях.
    • Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов сейчас находится без работы после ухода из «Ференцвароша» в июле 2023 года.
    • Марко Николич ранее уже работал в «Локомотиве» в 2020–2021 годах и сейчас возглавляет «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ.

    Новости по теме
    Мостовой оценил игру Пиняева в этом сезоне
    Турнирная таблица РПЛ после 23-го тура 2
    Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Ахматом»
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.04.2024 19:39
    Рекомендуем
    Комментарии (8)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ...уефан
    1712162752
    ...ну, вот! Началось...
    Ответить
    Алексей З
    1712163876
    Ну что , мужской поступок, хотя Бомбардир мог это и не выкладывать , здесь только Абаскаля гнобят.
    Ответить
    Кузьмич на трибуне
    1712165711
    А захочет ли Марко Николич вступать в старое дерьмо.Он один раз уже был тренером Локо, его по свински выдворили.
    Ответить
    Исмо
    1712214909
    Может наоборот?:):):)
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+