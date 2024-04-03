Названы два кандидата на пост главного тренера «Локомотива»

Двумя главными кандидатами на пост главного тренера «Локомотива» в случае ухода Михаила Галактионова являются Марко Николич и Станислав Черчесов. По данным «Чемпионата», Галактионов хочет покинуть свой пост, а руководство клуба просит его остаться.
Сегодня «Локомотив» проиграл «Уралу» (0:1) в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России в Екатеринбурге и выбыл из турнира.
- В этом году подопечные Михаила Галактионова в пяти официальных матчах трижды сыграли вничью при двух поражениях.
- Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов сейчас находится без работы после ухода из «Ференцвароша» в июле 2023 года.
- Марко Николич ранее уже работал в «Локомотиве» в 2020–2021 годах и сейчас возглавляет «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ.