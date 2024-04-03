Названы два кандидата на пост главного тренера «Локомотива»

Двумя главными кандидатами на пост главного тренера «Локомотива» в случае ухода Михаила Галактионова являются Марко Николич и Станислав Черчесов. По данным «Чемпионата», Галактионов хочет покинуть свой пост, а руководство клуба просит его остаться.

Сегодня «Локомотив» проиграл «Уралу» (0:1) в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России в Екатеринбурге и выбыл из турнира.