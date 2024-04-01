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    • Семак назвал единственного игрока «Зенита», который не готовится к матчу со «Спартаком»

    Семак назвал единственного игрока «Зенита», который не готовится к матчу со «Спартаком»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, кто не сыграет со «Спартаком» в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

    – Кто не сможет помочь команде в матче со «Спартаком»?

    – Пока все, кроме Марио Фернандеса готовятся. По Марио мы ждем заключения, а дальше будет понятно, что делать. Все остальные работают.

    – Учитывая то, что два подряд выездных матча с небольшим перерывом, имеет ли значение соперник и его статус при выборе степени ротации?

    – В большей степени будем отталкиваться от состояния игроков. Возможно, кому-то нужно будет сыграть меньше, кому-то – чуть побольше отдохнуть для того, чтобы не было переутомления и травм. Отталкиваемся от состояния наших игроков прежде всего.

    • «Спартак» примет «Зенит» 3 апреля в 20:30 мск.
    • Ответная встреча состоится через 2 недели в Санкт-Петербурге.
    • В другой полуфинальной паре сыграют ЦСКА и «Балтика».

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    Источник: сайт «Зенита»

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    01.04.2024 15:15
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    Комментарии (6)
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    TIMOTHY
    1711978765
    Ставь в состав наших ребят Сережа
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    Красногвардейчик
    1711998621
    Пока все, кроме Марио Фернандеса готовятся. По Марио мы ждем заключения, а дальше будет понятно, что делать. Все остальные работают. ======================== Да иуде только в радость.....он приехал за пенсией в Зенит, а не играть в футбол))
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