Семак назвал единственного игрока «Зенита», который не готовится к матчу со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, кто не сыграет со «Спартаком» в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

– Кто не сможет помочь команде в матче со «Спартаком»?

– Пока все, кроме Марио Фернандеса готовятся. По Марио мы ждем заключения, а дальше будет понятно, что делать. Все остальные работают.

– Учитывая то, что два подряд выездных матча с небольшим перерывом, имеет ли значение соперник и его статус при выборе степени ротации?

– В большей степени будем отталкиваться от состояния игроков. Возможно, кому-то нужно будет сыграть меньше, кому-то – чуть побольше отдохнуть для того, чтобы не было переутомления и травм. Отталкиваемся от состояния наших игроков прежде всего.