Семак назвал единственного игрока «Зенита», который не готовится к матчу со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, кто не сыграет со «Спартаком» в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
– Кто не сможет помочь команде в матче со «Спартаком»?
– Пока все, кроме Марио Фернандеса готовятся. По Марио мы ждем заключения, а дальше будет понятно, что делать. Все остальные работают.
– Учитывая то, что два подряд выездных матча с небольшим перерывом, имеет ли значение соперник и его статус при выборе степени ротации?
– В большей степени будем отталкиваться от состояния игроков. Возможно, кому-то нужно будет сыграть меньше, кому-то – чуть побольше отдохнуть для того, чтобы не было переутомления и травм. Отталкиваемся от состояния наших игроков прежде всего.
- «Спартак» примет «Зенит» 3 апреля в 20:30 мск.
- Ответная встреча состоится через 2 недели в Санкт-Петербурге.
- В другой полуфинальной паре сыграют ЦСКА и «Балтика».