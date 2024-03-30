Личка ответил, оштрафует ли Лещука за ошибку в матче с «Ростовом»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал ошибку своего вратаря Игоря Лещука в матче с «Ростовом» (1:4).

«Уже сказал, что, например, Нойер, вратари «Ливерпуля», «Манчестер Сити» тоже ошибаются, им забивают голы. Шунин, Кудравец, Лещук знают, что может случится такая ошибка. С «Ростовом» такая и произошла.

Я не буду штрафовать. Это жизнь, футбол. Понятно, мы сделаем разбор, анализ, можно ли было решить ситуацию чуть-чуть по-другому», – сказал чех.