Личка ответил, оштрафует ли Лещука за ошибку в матче с «Ростовом»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал ошибку своего вратаря Игоря Лещука в матче с «Ростовом» (1:4).
«Уже сказал, что, например, Нойер, вратари «Ливерпуля», «Манчестер Сити» тоже ошибаются, им забивают голы. Шунин, Кудравец, Лещук знают, что может случится такая ошибка. С «Ростовом» такая и произошла.
Я не буду штрафовать. Это жизнь, футбол. Понятно, мы сделаем разбор, анализ, можно ли было решить ситуацию чуть-чуть по-другому», – сказал чех.
- Лещук – воспитанник «Динамо», всю карьеру проводит в клубе.
- «Динамо» упустило шанс выйти в лидеры РПЛ.
- Впереди у команды кубковый матч со «СКА-Хабаровском».
Источник: «Спорт-Экспресс»