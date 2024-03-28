Динамовец Макаров впервые прокомментировал конфликт с тренером Личкой

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров рассказал об осенних разногласиях с главным тренером команды Марцелом Личкой.
«У каждого человека, футболиста или тренера, есть своe видение. Он смотрел на ситуацию так, я – иначе. Из-за этого случилось недопонимание.
Но потом мы сели, поговорили, всe друг другу в глаза высказали. Марцел изложил свою позицию, я – свою.
Мне кажется, мы услышали и поняли друг друга. Пожали руки. Всe нормально», – заявил Макаров.
- В октябре сообщалось, что хавбека временно отстранили от работы с главной командой «Динамо».
- Причиной называли недовольство Макарова покупкой Хорхе Карраскаля, а также то, что он не поздоровался с неназванным членом тренерского штаба.
Источник: «Чемпионат»