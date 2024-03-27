Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Божович поддержал отъезд российских игроков в Европу

    Бывший тренер семи российских клубов Миодраг Божович поддержал мнение главного тренера сборной России Валерия Карпина по поводу отъезда российских футболистов в Европу.

    – Вы согласны с мнением Карпина?

    – Нужно уезжать, потому что необходимо сравнивать себя с другими. Раньше не уезжали, потому что и дома было хорошо. Сейчас все стремятся в другие чемпионаты, хотят проверить силы с серьезными футболистами из Европы. Просто изменилась жизнь.

    – И вы верите, что нынешнее поколение способно конкурировать с игроками в ведущих лигах Европы?

    – Почему нет? Вспомните, сколько раньше было прекрасных игроков: Карпин, Дмитрий Хохлов, Александр Мостовой, Сергей Юран, Дмитрий Черышев, в Англии ребята играли, тот же Андрей Аршавин.

    • В сентябре прошлого года Карпин заявил, что если у игрока есть хорошее предложение из европейского чемпионата, то стоит соглашаться.
    • В топ-5 европейских чемпионатов сейчас выступает четыре россиянина: Алексей Миранчук («Аталанта»), Александр Головин («Монако»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад»), Далер Кузяев («Гавр»).

    Новости по теме
    Божович назвал двух тренеров, работавших в РПЛ, которых уважает больше всего 3
    Божович ответил с шутливой отсылкой к Зареме, что мешает «Спартаку» лидировать 13
    Шишкин: «Божович заставлял игроков развлекаться»
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:42
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    sochi-2013
    1711543224
    Надо провести исследование и выяснить, почему игроки в Европе прогрессируют: - лучше воздух -лучше тренеры - у нас дохрена платят за посредственную игру.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+