Божович поддержал отъезд российских игроков в Европу

Бывший тренер семи российских клубов Миодраг Божович поддержал мнение главного тренера сборной России Валерия Карпина по поводу отъезда российских футболистов в Европу.

– Вы согласны с мнением Карпина?

– Нужно уезжать, потому что необходимо сравнивать себя с другими. Раньше не уезжали, потому что и дома было хорошо. Сейчас все стремятся в другие чемпионаты, хотят проверить силы с серьезными футболистами из Европы. Просто изменилась жизнь.

– И вы верите, что нынешнее поколение способно конкурировать с игроками в ведущих лигах Европы?

– Почему нет? Вспомните, сколько раньше было прекрасных игроков: Карпин, Дмитрий Хохлов, Александр Мостовой, Сергей Юран, Дмитрий Черышев, в Англии ребята играли, тот же Андрей Аршавин.