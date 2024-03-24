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    В Боливии умер 24-летний колумбийский футболист

    Нападающий боливийского «Реал Санта-Крус» Гильермо Денис Бельтран умер после того, как ему стало плохо на тренировке в пятницу, сообщает El Deber.

    Во время занятия колумбийский форвард пожаловался на головокружение и нарушение координации, а затем потерял сознание.

    Врачи команды оказали первую помощь игроку, но когда он перестал отвечать на действия медиков, вызвали скорую.

    По дороге в больницу у Бельтрана остановилось дыхание, попытки реанимировать его не дали результата.

    • Бельтрану было 24 года.
    • Сборная Боливии провела минуту молчания перед товарищеским матчем с Алжиром из-за смерти игрока.

    Источник: nationalworld.com

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