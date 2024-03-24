В Боливии умер 24-летний колумбийский футболист

Нападающий боливийского «Реал Санта-Крус» Гильермо Денис Бельтран умер после того, как ему стало плохо на тренировке в пятницу, сообщает El Deber.

Во время занятия колумбийский форвард пожаловался на головокружение и нарушение координации, а затем потерял сознание.

Врачи команды оказали первую помощь игроку, но когда он перестал отвечать на действия медиков, вызвали скорую.

По дороге в больницу у Бельтрана остановилось дыхание, попытки реанимировать его не дали результата.