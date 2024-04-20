Фернандес из «Балтики»: «Опасался переезжать в Россию»

Игрок «Балтики» Алекс Фернандес сообщил, что опасался ехать в Россию.

«Сначала немного опасался. Новый язык, новый климат, но сейчас уже привыкли и чувствуем себя хорошо. Можем сходить в магазин за продуктами, больше понимания по еде и разным местам в городе. Вот здесь продается одежда для холода, а там одежда для жары. Нравится торговый центр «Европа».

Я немного говорю на английском, но продавцы – нет. В результате просто прогоняю слова через гугл-переводчик и выдаю сотрудникам магазина. Никаких проблем. А в команде прокачиваю свой испанский. Уже многое понимаю и могу сказать», – сообщил боливиец.

Бразилец в «Балтике» с февраля.

Он куплен у болгарского «Черно Море» за 850 тысяч евро.

Калининградцы занимают 14-е место в таблице РПЛ (зона стыков) после 24 туров.