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    Фернандес из «Балтики»: «Опасался переезжать в Россию»

    Игрок «Балтики» Алекс Фернандес сообщил, что опасался ехать в Россию.

    «Сначала немного опасался. Новый язык, новый климат, но сейчас уже привыкли и чувствуем себя хорошо. Можем сходить в магазин за продуктами, больше понимания по еде и разным местам в городе. Вот здесь продается одежда для холода, а там одежда для жары. Нравится торговый центр «Европа».

    Я немного говорю на английском, но продавцы – нет. В результате просто прогоняю слова через гугл-переводчик и выдаю сотрудникам магазина. Никаких проблем. А в команде прокачиваю свой испанский. Уже многое понимаю и могу сказать», – сообщил боливиец.

    • Бразилец в «Балтике» с февраля.
    • Он куплен у болгарского «Черно Море» за 850 тысяч евро.
    • Калининградцы занимают 14-е место в таблице РПЛ (зона стыков) после 24 туров.

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    Источник: «Чемпионат»

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    VPERDIV SPARTAK
    1713636300
    Крутой чувак)
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