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    • Задержан болельщик, выбежавший на поле на матче Россия – Сербия

    Задержан болельщик, выбежавший на поле на матче Россия – Сербия

    Полиция задержала болельщика, выбежавшего на поле по ходу товарищеского матча Россия – Сербия (4:0).

    «Задержанный растолкал других зрителей, перелез через ограждение и выбежал на поле, чем создал помехи спортивному мероприятию и его участникам.

    Работники, обеспечивающие безопасность соревнования, задержали правонарушителя и передали подоспевшим сотрудникам полиции. Им оказался 29-летний житель столицы.

    Мужчина был доставлен в отдел полиции по Тимирязевскому району города Москвы для дальнейшего разбирательства, где в отношении него был составлен протокол по части 3 статьи 20.31 КоАП РФ», – написал источник.

    • Мужчине грозит штраф до 20 тысяч рублей или арест до 15 суток.
    • 25 марта Россия примет Парагвай.
    • Сборная России отстранена от международного футбола с 2022 года.

    UPD. По информации телеграм-канала «Мутко против», нарушитель получил 13 суток ареста.

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    Источник: МВД Медиа

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    Комментарии (6)
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    fakeid
    1711111044
    если при задержании хрюкал - то это болотохода повязали)
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    Спартач80
    1711111403
    Полюбас клитер это был, его узнали на трибунах и он спасался от нормальных болельщиков. Убегал, прикрывая своё развальцованное шваброй очко=)))
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    Cleaner
    1711116184
    СПАРТАЧ это был, инфа достоверная!..)))
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    Александр-Каратеев-yandex
    1711116398
    Зато Росгвардия отчиталась, что происшествий на матче не допущено, а это что,раз человека посадили на 15 суток, не происшествие?
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    Al Nikki
    1711118893
    И чё не сидится на трибунах...
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