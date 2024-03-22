Задержан болельщик, выбежавший на поле на матче Россия – Сербия

Полиция задержала болельщика, выбежавшего на поле по ходу товарищеского матча Россия – Сербия (4:0).

«Задержанный растолкал других зрителей, перелез через ограждение и выбежал на поле, чем создал помехи спортивному мероприятию и его участникам.

Работники, обеспечивающие безопасность соревнования, задержали правонарушителя и передали подоспевшим сотрудникам полиции. Им оказался 29-летний житель столицы.

Мужчина был доставлен в отдел полиции по Тимирязевскому району города Москвы для дальнейшего разбирательства, где в отношении него был составлен протокол по части 3 статьи 20.31 КоАП РФ», – написал источник.

Мужчине грозит штраф до 20 тысяч рублей или арест до 15 суток.

25 марта Россия примет Парагвай.

Сборная России отстранена от международного футбола с 2022 года.

UPD. По информации телеграм-канала «Мутко против», нарушитель получил 13 суток ареста.