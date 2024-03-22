Дюков оценил качество игры сборной России

Президент РФС Александр Дюков подвели итоги товарищеского матча Россия – Сербия (4:0).

– Как вам игра? Было ли удаление сербского защитника?

– Мне кажется, что удаление было, хотя, учитывая, что это товарищеская игра – удалять игрока Сербии было необязательно. Это немного убило интригу, причем в самом начале матча, а нам хотелось проверить себя в игре в равных составах. Так что сложно сделать какое-то заключение. Мне понравилось качество игры, а результат не так важен. Качество было неплохим, и порадовало то, что мы играли до финального свистка.

Хорошо, что мы сыграли этот матч. Это была первая игра нашей сборной против национальной команды из Европы – это важно для российского футбола.

– Расскажите о выборе стадиона – снова «Динамо», с Парагваем игра будет здесь же.

– У нас были и другие варианты. Когда мы принимаем решение о том, где играть сборной, мы учитываем несколько факторов – логистика, состояние поля, нам важно заполнить трибуны. Мы планировали одну из игр провести в Санкт-Петербурге, но там решили посвятить эту паузу на игры сборной восстановлению газона. Что касается «Лужников», то у стадиона не было всех необходимых разрешений.