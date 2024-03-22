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    Дюков оценил качество игры сборной России

    Президент РФС Александр Дюков подвели итоги товарищеского матча Россия – Сербия (4:0).

    – Как вам игра? Было ли удаление сербского защитника?

    – Мне кажется, что удаление было, хотя, учитывая, что это товарищеская игра – удалять игрока Сербии было необязательно. Это немного убило интригу, причем в самом начале матча, а нам хотелось проверить себя в игре в равных составах. Так что сложно сделать какое-то заключение. Мне понравилось качество игры, а результат не так важен. Качество было неплохим, и порадовало то, что мы играли до финального свистка.

    Хорошо, что мы сыграли этот матч. Это была первая игра нашей сборной против национальной команды из Европы – это важно для российского футбола.

    – Расскажите о выборе стадиона – снова «Динамо», с Парагваем игра будет здесь же.

    – У нас были и другие варианты. Когда мы принимаем решение о том, где играть сборной, мы учитываем несколько факторов – логистика, состояние поля, нам важно заполнить трибуны. Мы планировали одну из игр провести в Санкт-Петербурге, но там решили посвятить эту паузу на игры сборной восстановлению газона. Что касается «Лужников», то у стадиона не было всех необходимых разрешений.

    • 25 марта Россия сыграет товарищеский матч с Парагваем.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.
    • С того момента и до этого месяца сборная России не играла товарищеских матчей против команд из Европы и Южной Америки.

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    Источник: официальный сайт РФС

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