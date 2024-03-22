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    • Хлусевич — об 11-метровом в игре с Сербией: «Считаю, что пенальти стопроцентный»

    Хлусевич — об 11-метровом в игре с Сербией: «Считаю, что пенальти стопроцентный»

    Защитник сборной России Даниил Хлусевич после товарищеского матча с Сербией (4:0) рассказал об эпизоде, в котором заработал 11-метровый.

    – С победой! Как матч?

    – Все хорошо! Выиграли! Всех с победой!

    – Ты заработал пенальти. Так получилось, что на игроке «Спартака» сфолил футболист ЦСКА. Есть в этом символизм?

    – Это же дерби, наверное, есть! Играли две сборные, на это не стоит обращать сильное внимание. Просто хорошо сыграли в этом эпизоде, получилось заработать пенальти. Слава богу, что забили.

    – Если говорить про пенальти – какой там был контакт? Момент вызвал много споров.

    – Там был чистый пенальти, потому что он явно помешал мне нормально ударить, с нормальной позиции. Я хорошо принял мяч, считаю, что пенальти стопроцентный.

    – Вы до игры общались с Бабичем, после игры – тоже. О чем?

    – Общались о том, о чем нельзя говорить на камеру! (смеется). Поблагодарили друг-друга, сказали друг-другу «до встречи» и увидимся уже в клубе.

    – Как тебе атмосфера?

    – Прекрасная атмосфера, полный стадион. Что еще нужно для хорошего футбола? Хорошая погода, хорошее поле, много зрителей – класс!

    • Антон Миранчук на 21-й минуте реализовал пенальти, заработанный Хлусевичем.
    • Даниил отыграл весь матч.
    • 25 марта сборная России проведет товарищеский матч с Парагваем.

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    Источник: официальный сайт РФС

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