Хлусевич — об 11-метровом в игре с Сербией: «Считаю, что пенальти стопроцентный»

Защитник сборной России Даниил Хлусевич после товарищеского матча с Сербией (4:0) рассказал об эпизоде, в котором заработал 11-метровый.
– С победой! Как матч?
– Все хорошо! Выиграли! Всех с победой!
– Ты заработал пенальти. Так получилось, что на игроке «Спартака» сфолил футболист ЦСКА. Есть в этом символизм?
– Это же дерби, наверное, есть! Играли две сборные, на это не стоит обращать сильное внимание. Просто хорошо сыграли в этом эпизоде, получилось заработать пенальти. Слава богу, что забили.
– Если говорить про пенальти – какой там был контакт? Момент вызвал много споров.
– Там был чистый пенальти, потому что он явно помешал мне нормально ударить, с нормальной позиции. Я хорошо принял мяч, считаю, что пенальти стопроцентный.
– Вы до игры общались с Бабичем, после игры – тоже. О чем?
– Общались о том, о чем нельзя говорить на камеру! (смеется). Поблагодарили друг-друга, сказали друг-другу «до встречи» и увидимся уже в клубе.
– Как тебе атмосфера?
– Прекрасная атмосфера, полный стадион. Что еще нужно для хорошего футбола? Хорошая погода, хорошее поле, много зрителей – класс!
- Антон Миранчук на 21-й минуте реализовал пенальти, заработанный Хлусевичем.
- Даниил отыграл весь матч.
- 25 марта сборная России проведет товарищеский матч с Парагваем.