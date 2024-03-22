Хлусевич — об 11-метровом в игре с Сербией: «Считаю, что пенальти стопроцентный»

Защитник сборной России Даниил Хлусевич после товарищеского матча с Сербией (4:0) рассказал об эпизоде, в котором заработал 11-метровый.

– С победой! Как матч?

– Все хорошо! Выиграли! Всех с победой!

– Ты заработал пенальти. Так получилось, что на игроке «Спартака» сфолил футболист ЦСКА. Есть в этом символизм?

– Это же дерби, наверное, есть! Играли две сборные, на это не стоит обращать сильное внимание. Просто хорошо сыграли в этом эпизоде, получилось заработать пенальти. Слава богу, что забили.

– Если говорить про пенальти – какой там был контакт? Момент вызвал много споров.

– Там был чистый пенальти, потому что он явно помешал мне нормально ударить, с нормальной позиции. Я хорошо принял мяч, считаю, что пенальти стопроцентный.

– Вы до игры общались с Бабичем, после игры – тоже. О чем?

– Общались о том, о чем нельзя говорить на камеру! (смеется). Поблагодарили друг-друга, сказали друг-другу «до встречи» и увидимся уже в клубе.

– Как тебе атмосфера?

– Прекрасная атмосфера, полный стадион. Что еще нужно для хорошего футбола? Хорошая погода, хорошее поле, много зрителей – класс!