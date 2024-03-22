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    • Дюков: «Ряд стран оказывали сильное давление на сербов из-за матча с Россией»

    Дюков: «Ряд стран оказывали сильное давление на сербов из-за матча с Россией»

    Президент РФС Александр Дюков поблагодарил Сербию за решение провести товарищескую встречу со сборной России.

    – Как коллеги из Сербии оценили приезд?

    – Я хочу их поблагодарить, что это состоялось. Ряд стран оказывали сильное давление на них. Делали все, чтобы не было визита и игры.

    Они молодцы. Вот что значит настоящее партнерство.

    – Возможны ещe игры с командой Сербии?

    – Вполне возможны.

    • Россия разгромно победила со счетом 4:0.
    • Сербия – первый соперник из Европы после отстранения российской сборной в конце февраля 2022 года.
    • В понедельник команда Валерия Карпина встретится с Парагваем.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (1)
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    kirdykprishel
    1711056767
    Возможны ещe игры с командой Сербии? – Вполне возможны. Россия разгромно победила со счетом 4:0.------------ А накуй такое сербам ?
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