Дюков: «Ряд стран оказывали сильное давление на сербов из-за матча с Россией»

Президент РФС Александр Дюков поблагодарил Сербию за решение провести товарищескую встречу со сборной России.
– Как коллеги из Сербии оценили приезд?
– Я хочу их поблагодарить, что это состоялось. Ряд стран оказывали сильное давление на них. Делали все, чтобы не было визита и игры.
Они молодцы. Вот что значит настоящее партнерство.
– Возможны ещe игры с командой Сербии?
– Вполне возможны.
- Россия разгромно победила со счетом 4:0.
- Сербия – первый соперник из Европы после отстранения российской сборной в конце февраля 2022 года.
- В понедельник команда Валерия Карпина встретится с Парагваем.