Дюков: «Ряд стран оказывали сильное давление на сербов из-за матча с Россией»

Президент РФС Александр Дюков поблагодарил Сербию за решение провести товарищескую встречу со сборной России.

– Как коллеги из Сербии оценили приезд?

– Я хочу их поблагодарить, что это состоялось. Ряд стран оказывали сильное давление на них. Делали все, чтобы не было визита и игры.

Они молодцы. Вот что значит настоящее партнерство.

– Возможны ещe игры с командой Сербии?

– Вполне возможны.