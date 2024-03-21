Карпин ответил на подозрения в свой адрес по поводу конфликта интересов из-за совмещения постов

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о том, что его заподозрили в конфликте интересов из-за совмещения постов.

25 марта Россия проведет товарищеский матч с Парагваем.

29 марта «Ростов» сыграет с «Динамо» в 22-м туре РПЛ.

Прозвучала версия, что Карпин может активнее задействовать динамовцев в составе сборной, чтобы они были более уставшими к матчу с его «Ростовом».

– Будет ли зависеть состав на матч со сборной Парагвая от предстоящего матча «Динамо» и «Ростова»?

– В каком смысле? В том смысле, что я всех игроков «Динамо» выпущу на 90 минут, а игроков «Ростова» оставлю в запасе?

– Примерно.

– Знаете, каждый думает по себе. Как поступил бы он сам на моем месте.