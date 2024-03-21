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    • Карпин ответил на подозрения в свой адрес по поводу конфликта интересов из-за совмещения постов

    Карпин ответил на подозрения в свой адрес по поводу конфликта интересов из-за совмещения постов

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о том, что его заподозрили в конфликте интересов из-за совмещения постов.

    • 25 марта Россия проведет товарищеский матч с Парагваем.
    • 29 марта «Ростов» сыграет с «Динамо» в 22-м туре РПЛ.
    • Прозвучала версия, что Карпин может активнее задействовать динамовцев в составе сборной, чтобы они были более уставшими к матчу с его «Ростовом».

    – Будет ли зависеть состав на матч со сборной Парагвая от предстоящего матча «Динамо» и «Ростова»?

    – В каком смысле? В том смысле, что я всех игроков «Динамо» выпущу на 90 минут, а игроков «Ростова» оставлю в запасе?

    – Примерно.

    – Знаете, каждый думает по себе. Как поступил бы он сам на моем месте.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    21.03.2024 23:58
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    Комментарии (2)
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    VPERDIV SPARTAK
    1711055376
    Ещё легко ответил Валера)) журналюгам лишь бы помусолить херь всякую
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    fakeid
    1711056695
    чё-то не представляю, как с парагваем будут играть скопинцев, фомин и тюкавин. а более крутые сидеть на лавке все 90 минут. какой тюкавин, если соболь и чалов ещё не играли, но их же вызвали. да и у сергеева всего ничего минут на поле
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