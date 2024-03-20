Карпина заподозрили в конфликте интересов из-за совмещения постов

Журналист «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев заметил, что главный тренер сборной России и «Ростова» столкнулся с дилеммой. Она связана с совмещением постов.

«По поводу матча Россия – Парагвай (25 марта), кстати, есть другая интрига, связанная с совмещением Валерием Карпиным двух постов. Это ведь дилемма для тренера – как распределить игроков сборной между двумя матчами – с Сербией и Парагваем.

С одной стороны, он не имеет права обращать внимания на клубную принадлежность. С другой – возможно ли не держать в голове матч «Динамо» – «Ростов» 29 марта? А если Осипенко и Глебову, скажем, дать 90 минут с Сербией, а Тюкавину – с Парагваем, то как это воспримет общественность? С пониманием? С подозрением? Надо ли это учитывать? Все-таки некоторые минусы у совмещения есть», – написал Алексеев.