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    • Карпина заподозрили в конфликте интересов из-за совмещения постов

    Карпина заподозрили в конфликте интересов из-за совмещения постов

    Журналист «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев заметил, что главный тренер сборной России и «Ростова» столкнулся с дилеммой. Она связана с совмещением постов.

    «По поводу матча Россия – Парагвай (25 марта), кстати, есть другая интрига, связанная с совмещением Валерием Карпиным двух постов. Это ведь дилемма для тренера – как распределить игроков сборной между двумя матчами – с Сербией и Парагваем.

    С одной стороны, он не имеет права обращать внимания на клубную принадлежность. С другой – возможно ли не держать в голове матч «Динамо»«Ростов» 29 марта? А если Осипенко и Глебову, скажем, дать 90 минут с Сербией, а Тюкавину – с Парагваем, то как это воспримет общественность? С пониманием? С подозрением? Надо ли это учитывать? Все-таки некоторые минусы у совмещения есть», – написал Алексеев.

    • Карпин в команде с 2021 года.
    • С 2022 года Россия отстранена от международного футбола.
    • Завтра, 21 марта, россияне примут Сербию в товарищеском матче.

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    Источник: телеграм-канал Константина Алексеева

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    Комментарии (5)
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    TIMOTHY
    1710962934
    Ростову медали не светят также как и вылет!) А вот динамикам можно и под насрать если уж так рассуждать в угоду Зениту) Но Зенит и без этого возьмёт чемпионство и сам в очной встрече обыграет Динамо!)
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    TIMOTHY
    1710963075
    Версия журналиста просто пустышка!) Не удивлюсь что он за Спартак болеет!) Такую чушню нести могут только сектанты
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    Cleaner
    1710966010
    Я всегда говорил, что Карпин очень подозрительный тип...)
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    neim
    1710966702
    А дыма без огня не бывает. Эти подозрения надо было ещё после прошлого сбора сборной озвучивать. Прецедент-то уже был, я уже говорил здесь,когда Карпин отправил своих ростовских игроков, после первого же матча, Осипенко и Глебова, в расположение своей команды якобы лечиться, с по факту просто отдыхать перед следующим матчем Ростова.
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