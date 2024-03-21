Антон Миранчук рассказал, кому посвятил гол в ворота Сербии

Полузащитник сборной России Антон Миранчук поделился эмоциями после товарищеского матча с Сербией.

– Как впечатления после того, как тебе и брату Алексею удалось отличиться в одном матче?

– Замечательные. Самое главное, что команда победила дома при своих болельщиках и замечательной атмосфере. Думаю, что все получили удовольствие от игры.

– Понятно, что удаление повлияло на ход игры, но мы увидели сборную России, которая весь матч не отпускала вожжи.

– Мы понимаем, что при счете 2:0 и удалении соперника команды обычно психологически успокаиваются и где‑то начинают недобегать.

Понимали, что нам нельзя этого было допускать, нужно было наращивать темп и прилагать большие усилий, чтобы увеличить счет.

– Кому посвятили гол?

– Сыну Саше, а кому посвятил забитый мяч Леша – не знаю.