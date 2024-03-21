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    • Антон Миранчук рассказал, кому посвятил гол в ворота Сербии

    Антон Миранчук рассказал, кому посвятил гол в ворота Сербии

    Полузащитник сборной России Антон Миранчук поделился эмоциями после товарищеского матча с Сербией.

    – Как впечатления после того, как тебе и брату Алексею удалось отличиться в одном матче?

    – Замечательные. Самое главное, что команда победила дома при своих болельщиках и замечательной атмосфере. Думаю, что все получили удовольствие от игры.

    – Понятно, что удаление повлияло на ход игры, но мы увидели сборную России, которая весь матч не отпускала вожжи.

    – Мы понимаем, что при счете 2:0 и удалении соперника команды обычно психологически успокаиваются и где‑то начинают недобегать.

    Понимали, что нам нельзя этого было допускать, нужно было наращивать темп и прилагать большие усилий, чтобы увеличить счет.

    – Кому посвятили гол?

    – Сыну Саше, а кому посвятил забитый мяч Леша – не знаю.

    • Россияне выиграли 4:0.
    • Ан. Миранчук открыл счет в матче, реализовав пенальти на 21-й минуте.
    • Следующий соперник сборной России – Парагвай (25 марта).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    21.03.2024 23:26
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