Антон Миранчук рассказал, кому посвятил гол в ворота Сербии

Полузащитник сборной России Антон Миранчук поделился эмоциями после товарищеского матча с Сербией.
– Как впечатления после того, как тебе и брату Алексею удалось отличиться в одном матче?
– Замечательные. Самое главное, что команда победила дома при своих болельщиках и замечательной атмосфере. Думаю, что все получили удовольствие от игры.
– Понятно, что удаление повлияло на ход игры, но мы увидели сборную России, которая весь матч не отпускала вожжи.
– Мы понимаем, что при счете 2:0 и удалении соперника команды обычно психологически успокаиваются и где‑то начинают недобегать.
Понимали, что нам нельзя этого было допускать, нужно было наращивать темп и прилагать большие усилий, чтобы увеличить счет.
– Кому посвятили гол?
– Сыну Саше, а кому посвятил забитый мяч Леша – не знаю.
- Россияне выиграли 4:0.
- Ан. Миранчук открыл счет в матче, реализовав пенальти на 21-й минуте.
- Следующий соперник сборной России – Парагвай (25 марта).