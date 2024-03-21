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    Россия – Сербия: прогноз на товарищеский матч, 21 марта

    В четверг, 21 марта, в товарищеском матче сыграют сборные России и Сербии. Игра состоится в Москве, начало – в 20:00 (мск).

    Россия

    Команда Валерия Карпина в рейтинге ФИФА занимает 38-е место. С момента отстранения России от официальных матчей сборная провела 11 товарищеских спаррингов. В 5 последних играх сборная России одержала 2 победы, 2 игры завершила вничью и 1 раз проиграла.

    Сербия

    Сборная Сербии в рейтинге ФИФА находится на 32-м месте. Подопечные Драгана Стойковича квалифицировались на Евро-2024 со 2-го места группы G, набрав в 8 матчах 14 очков. Команда добыла 4 победы, 2 раза сыграла вничью и потерпела 2 поражения, разница мячей – 15:9.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд:

    • 18.11.20 Сербия – Россия – 5:0;
    • 03.09.20 Россия – Сербия – 3:1;
    • 05.06.16 Сербия – Россия – 1:1;
    • 15.11.13 Россия – Сербия – 1:1;
    • 10.08.11 Россия – Сербия – 1:0.

    Прогноз на матч Россия – Сербия

    Товарищеские матчи – это всегда повод для экспериментов и не слишком надежной игры в защите. Наш прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.80.

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    Источник: «Бомбардир»

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