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    Мостовой определил фаворита в матче Россия – Сербия

    Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от товарищеского матча команды с Сербией.

    «Хорошо, что Сербия согласилась сыграть со сборной России, потому что это команда, которая всегда была сильной, но другое дело, что она всегда была похожа на нашу сборную. К примеру, чемпионат мира 2022 года – ожиданий было много, всe было в их руках, но они не смогли выйти из группы.

    Действительно, в сборной Сербии собраны очень сильные футболисты. Другое дело, что это товарищеская игра, которая проходит в России. Поэтому мы даже являемся фаворитами по настрою, ажиотажу и всему остальному. Плюс многие сербские футболисты играют в европейских чемпионатах, и они понимают, что у них идут завершающие игры в сезоне. Поэтому постараются сыграть аккуратно, чтобы не получить травму. Это тоже играет свою роль. По этим показателям я ставлю российскую команду выше сербской сборной», – сказал Мостовой.

    • Товарищеская игра сборных России и Сербии состоится завтра, 21 марта.
    • Это будет 1-я для россиян игра с европейской командой с ноября 2021 года.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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