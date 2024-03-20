Канчельскис назвал фаворита матча России и Сербии

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что Сербия является фаворитом в товарищеском матче с Россией, поскольку продолжает выступать в международных турнирах.

«Будет хорошая игра, будем смотреть и переживать, а после матча уже делать какие-то выводы. Тяжело сказать, кто больший фаворит в этой встрече. На бумаге все могут быть фаворитами, а по факту иначе.

Мы сейчас вообще не играем, а они участвуют и в Евро-2024, и в Лиге чемпионов, так что на бумаге они фавориты. Посмотрим на наш уровень. Можно только пожелать удачи», – сказал Канчельскис.