Форвард «Торино» не сыграет за сборную Парагвая против России

Генеральный секретарь Федерации футбола Парагвая Луис Канонникофф сообщил, что товарищеский матч с Россией пропустит одна из главных звезд национальной сборной.
«Изменение в окончательном составе сборной Парагвая только одно: Антонио Санабрия выбыл из-за травмы, и его заменит Алекс Арсе.
Все остальные футболисты, в том числе Бальбуэна, Алонсо, Фернандес и Медина, выступающие в РПЛ, сыграют в матче со сборной России», – сказал Канонникофф.
- Россия примет Парагвай 25 марта в Москве.
- 28-летний Санабрия – воспитанник «Барселоны».
- Сейчас он игрок «Торино». Ранее выступал за «Рому», «Бетис», «Дженоа».