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    • Форвард «Торино» не сыграет за сборную Парагвая против России

    Форвард «Торино» не сыграет за сборную Парагвая против России

    Генеральный секретарь Федерации футбола Парагвая Луис Канонникофф сообщил, что товарищеский матч с Россией пропустит одна из главных звезд национальной сборной.

    «Изменение в окончательном составе сборной Парагвая только одно: Антонио Санабрия выбыл из-за травмы, и его заменит Алекс Арсе.

    Все остальные футболисты, в том числе Бальбуэна, Алонсо, Фернандес и Медина, выступающие в РПЛ, сыграют в матче со сборной России», – сказал Канонникофф.

    • Россия примет Парагвай 25 марта в Москве.
    • 28-летний Санабрия – воспитанник «Барселоны».
    • Сейчас он игрок «Торино». Ранее выступал за «Рому», «Бетис», «Дженоа».

    Источник: Sport24

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