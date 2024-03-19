Форвард «Торино» не сыграет за сборную Парагвая против России

Генеральный секретарь Федерации футбола Парагвая Луис Канонникофф сообщил, что товарищеский матч с Россией пропустит одна из главных звезд национальной сборной.

«Изменение в окончательном составе сборной Парагвая только одно: Антонио Санабрия выбыл из-за травмы, и его заменит Алекс Арсе.

Все остальные футболисты, в том числе Бальбуэна, Алонсо, Фернандес и Медина, выступающие в РПЛ, сыграют в матче со сборной России», – сказал Канонникофф.