Смородская прокомментировала перенос матча Россия – Парагвай

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на решение перенести товарищеский матч Россия – Парагвай. Он был намечен на 25 марта.
«Абсолютно правильное решение. Поддерживаю его. Как можно веселиться, когда такое горе? Это ужасное горе и трагедия. Соболезную всем пострадавшим в этом страшном теракте», – сказала Смородская.
- Накануне в «Крокус Сити Холле» случился теракт на концерте группы «Пикник».
- Погибли не менее 115 человек, ранены – более 100.
- 23 и 24 марта в московском регионе отменены массовые мероприятия.