Смородская прокомментировала перенос матча Россия – Парагвай

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на решение перенести товарищеский матч Россия – Парагвай. Он был намечен на 25 марта.

«Абсолютно правильное решение. Поддерживаю его. Как можно веселиться, когда такое горе? Это ужасное горе и трагедия. Соболезную всем пострадавшим в этом страшном теракте», – сказала Смородская.