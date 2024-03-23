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    • Смородская прокомментировала перенос матча Россия – Парагвай

    Смородская прокомментировала перенос матча Россия – Парагвай

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на решение перенести товарищеский матч Россия – Парагвай. Он был намечен на 25 марта.

    «Абсолютно правильное решение. Поддерживаю его. Как можно веселиться, когда такое горе? Это ужасное горе и трагедия. Соболезную всем пострадавшим в этом страшном теракте», – сказала Смородская.

    • Накануне в «Крокус Сити Холле» случился теракт на концерте группы «Пикник».
    • Погибли не менее 115 человек, ранены – более 100.
    • 23 и 24 марта в московском регионе отменены массовые мероприятия.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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