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    • Широков оценил перспективы Чалова в случае перехода в «Зенит»

    Широков оценил перспективы Чалова в случае перехода в «Зенит»

    Роман Широков не уверен, что нападающий ЦСКА Федор Чалов способен усилить атаку «Зенита».

    – На ваш взгляд, насколько в атаке нужен Чалов?

    – Если есть Кассьерра и Сергеев, то не нужен. Чалов точно не сильнее Кассьерры, да и с Ваней – одного уровня.

    Ваня незаменимый игрок, когда вы все время у штрафной, а внутри много мяча, нужно подставить ногу, добить.

    • 25-летний Чалов – воспитанник ЦСКА.
    • В этом сезоне он забил 11 голов и сделал 4 ассиста в 29 матчах.
    • Контракт форварда с клубом истекает 31 декабря 2024 года.
    • Сообщалось, что «Зенит» предлагал за него зимой около 10 млн евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    18.03.2024 23:32
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