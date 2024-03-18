Широков оценил перспективы Чалова в случае перехода в «Зенит»

Роман Широков не уверен, что нападающий ЦСКА Федор Чалов способен усилить атаку «Зенита».

– На ваш взгляд, насколько в атаке нужен Чалов?

– Если есть Кассьерра и Сергеев, то не нужен. Чалов точно не сильнее Кассьерры, да и с Ваней – одного уровня.

Ваня незаменимый игрок, когда вы все время у штрафной, а внутри много мяча, нужно подставить ногу, добить.