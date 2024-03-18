Широков оценил перспективы Чалова в случае перехода в «Зенит»

Роман Широков не уверен, что нападающий ЦСКА Федор Чалов способен усилить атаку «Зенита».
– На ваш взгляд, насколько в атаке нужен Чалов?
– Если есть Кассьерра и Сергеев, то не нужен. Чалов точно не сильнее Кассьерры, да и с Ваней – одного уровня.
Ваня незаменимый игрок, когда вы все время у штрафной, а внутри много мяча, нужно подставить ногу, добить.
- 25-летний Чалов – воспитанник ЦСКА.
- В этом сезоне он забил 11 голов и сделал 4 ассиста в 29 матчах.
- Контракт форварда с клубом истекает 31 декабря 2024 года.
- Сообщалось, что «Зенит» предлагал за него зимой около 10 млн евро.