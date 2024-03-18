Тарпищев объяснил, почему Джокович отказался посетить матч Россия – Сербия

Глава Российской федерации тенниса Шамиль Тарпищев рассказал, почему Новак Джокович не прилетит в Москву на товарищескую встречу между сборными России и Сербии.
«Несмотря на то, что он снялся с турнира в Майами, он не полетит в Россию на футбол, конечно же. В этом нет смысла.
Американская серия продолжается, ему нужно быть там. Прилетать к нам ему просто нет смысла», – объяснил Тарпищев.
- Россия и Сербия встретятся 21 марта.
- Матч пройдет на стадионе «Динамо», начало – в 20:00 мск.
- Серб Джокович – первая ракетка мира.