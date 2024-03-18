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    • Тарпищев объяснил, почему Джокович отказался посетить матч Россия – Сербия

    Тарпищев объяснил, почему Джокович отказался посетить матч Россия – Сербия

    Глава Российской федерации тенниса Шамиль Тарпищев рассказал, почему Новак Джокович не прилетит в Москву на товарищескую встречу между сборными России и Сербии.

    «Несмотря на то, что он снялся с турнира в Майами, он не полетит в Россию на футбол, конечно же. В этом нет смысла.

    Американская серия продолжается, ему нужно быть там. Прилетать к нам ему просто нет смысла», – объяснил Тарпищев.

    • Россия и Сербия встретятся 21 марта.
    • Матч пройдет на стадионе «Динамо», начало – в 20:00 мск.
    • Серб Джокович – первая ракетка мира.

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    Источник: ТАСС

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