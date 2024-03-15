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    • Пиоли прокомментировал победу над «Славией» и удивился вылету «Интера» из ЛЧ

    Пиоли прокомментировал победу над «Славией» и удивился вылету «Интера» из ЛЧ

    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался об ответном матче 1/8 финала Лиги Европы со «Славией» (3:1). Также он прокомментировал вылет «Интера» из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

    «Мы, конечно, лучше действовали при численном преимуществе. Игра 11 против 11 была сложнее, но мы находили пространство для атаки.

    Мы в форме, и это положительный момент. Хотя на бумаге эти игры выглядели простыми, и «Ренн», и «Славия» оказались непростыми соперниками.

    Игра Рафаэла Леау? Это должен быть его стандарт. Давайте проясним ситуацию. Теперь все зависит от него. Мы сделали все возможное. Теперь все в его руках, потому что у него есть все: опыт, качество и сила. Я надеюсь, что он всегда будет достаточно силен психологически, чтобы так проявлять себя.

    Я думаю, что разрыв среди топ-клубов Европы сократился, даже если у клубов из других лиг разные финансовые возможности, разрыв сократился.

    Вылет «Интера» немного удивил, но они остаются в числе лучших команд Европы. Думаю, итальянские клубы не так уж и далеко от других европейских, но, конечно, если клубы из других лиг продолжат тратить такие деньги, легко не будет никому», – сказал Пиоли.

    • В первом матче со «Славией» «Милан» победил 4:2.
    • Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы пройдет сегодня.
    • «Интер» уступил на стадии 1/8 финала ЛЧ «Атлетико».
    • «Нерадзурри» в прошлом сезоне играли в финале турнира.

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    Источник: Football Italia

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