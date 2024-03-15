Аршавин высказался о победе «Спартака» над «Оренбургом»

Бывший нападающий «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин сказал, что в ответном матче 1/4 финала пути РПЛ Кубка России «Спартак» обыграл второй состав «Оренбурга» (3:1).

«Что тут говорить? «Спартак» играл против второго состава «Оренбурга». Увидел, как «Спартак» забил второй гол, там Прохин разочаровал. «Спартак» второй состав «Оренбурга» может обыграть, и то, там такой гол… Если бы проиграли 0:1, то сказали бы, что сдавали и сливали тренера. Понятно, что «Оренбург» спокойно отнeсся к матчу, им надо фокусироваться на РПЛ», – сказал Аршавин.