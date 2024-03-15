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    Аршавин высказался о победе «Спартака» над «Оренбургом»

    Бывший нападающий «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин сказал, что в ответном матче 1/4 финала пути РПЛ Кубка России «Спартак» обыграл второй состав «Оренбурга» (3:1).

    «Что тут говорить? «Спартак» играл против второго состава «Оренбурга». Увидел, как «Спартак» забил второй гол, там Прохин разочаровал. «Спартак» второй состав «Оренбурга» может обыграть, и то, там такой гол… Если бы проиграли 0:1, то сказали бы, что сдавали и сливали тренера. Понятно, что «Оренбург» спокойно отнeсся к матчу, им надо фокусироваться на РПЛ», – сказал Аршавин.

    • В первой игре Кубка против «Спартака» «Оренбург» победил со счетом 1:0.
    • Московский клуб одержал первую победу в официальном матче после зимней паузы.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:56
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    Комментарии (6)
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    Цугундeр
    1710493456
    Мудро , иногда мудрёно , но впрочем как всегда. Андрюша истину глаголет.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1710493524
    Свинарня только и может как обыгрывать второй состав аутсайдеров. А как основа, так огребают по взрослому. Гыгыгы
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    Gazelvagen877
    1710494669
    Мляяяяя, шершавин экспертом пытается быть.эксперт-полторашка! И вся помойки рядом "тяф-тяф-тяф".
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    ...уефан
    1710498787
    ...да, в общем-то и по-делу всё...
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    Алексей З
    1710499266
    Даже не знаю с какой стадии этого формата, нужно к матчам относиться серьёзно. Вчера два московских матча для чего игрались ? Все остались в розыгрыше. Зато опять базар на пустом месте , о сливах ,о Дзюбе, утешение жены и прочия х.йня... Двусторонки провели.
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    Алексей З
    1710499432
    Аршавин - сотрудник бмжеклуба , ну о чём надо говорить , как не о Спартаке. Вроде авторитетный малый , ну поднимите вопрос о формате Кубка, хватит уже мир смешить.
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