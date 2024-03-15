Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Абаскаль ответил на вопрос о посте про собаку и волка в соцсети

    Абаскаль ответил на вопрос о посте про собаку и волка в соцсети

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на просьбу прокомментировать один из своих недавних постов в социальных сетях.

    «Это не то место, где нужно объяснять личные вещи.

    Это была очень важная неделя для моей семьи. Я хотел бы посвятить эту победу над «Оренбургом» тем людям, которые ушли от нас и смотрят на нас с небес», – сказал Абаскаль.

    • Ранее тренер «Спартака» опубликовал фото собаки среди овец, сопроводив пост таким текстом: «Волк. Собака может стать волком, но она всегда будет собакой. Не забывайте».
    • В четверг «Спартак» обыграл «Оренбург» со счетом 3:1 в ответном матче 1/4 финала пути РПЛ Кубка России и вышел в следующую стадию.

    Новости по теме
    Абаскаль рассказал о речи Зобнина в раздевалке «Спартака» 4
    Литвинов сказал, мешает ли «Спартаку» ситуация вокруг команды 
    Хлусевич одним словом ответил на вопрос об обстановке в «Спартаке» 5
    Источник: РИА Новости

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:06
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+