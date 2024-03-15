Абаскаль ответил на вопрос о посте про собаку и волка в соцсети

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на просьбу прокомментировать один из своих недавних постов в социальных сетях.

«Это не то место, где нужно объяснять личные вещи.

Это была очень важная неделя для моей семьи. Я хотел бы посвятить эту победу над «Оренбургом» тем людям, которые ушли от нас и смотрят на нас с небес», – сказал Абаскаль.