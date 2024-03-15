Бубнов прокомментировал игру «Спартака» против «Оренбурга»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов считает, что по итогам игры красно-белых в ответном четвертьфинальном матче пути РПЛ Кубка России с «Оренбургом» (3:1) не стоит делать далекоидущих выводов.

«Игре не хватало того кубкового накала, к которому все привыкли. Удивил состав «Оренбурга». Впереди двухнедельная пауза на игры сборных, почему не выпустить основной состав, чтобы бороться за победу? Команда Деограсии неплохо выступает после возобновления чемпионата.

Если бы с первых минут появились все игроки основы, то встреча была бы совершенно другая. Но они даже вдесятером едва не спасли встречу, когда на поле появились лидеры.

А у «Спартака» сейчас непонятно, кто играет в основе, а кто игрок ротации. Абаскаль вновь не изменяет своему тренерскому стилю. У тех, кто вышел на поле, была довольно простая задача – обыграть второй состав не самой сильной команды МИР РПЛ. Но и с этим москвичи справились не без проблем. В эпизоде с пропущенным голом они допустили тактическую ошибку. Неправильно сыграл Умяров.

«Спартаку» в первом тайме не хватало скорости, только после перерыва хозяева взвинтили темп. Благодаря этому они раз за разом разрывали оборону «Оренбурга», что и привело к двум голам. Могли забивать еще больше, но подвела реализация.

Казалось бы, у «Оренбурга» практически нет шансов спасти игру плюс гости остались в меньшинстве. Но «Спартак» не был бы «Спартаком», если бы не создал себе проблемы на ровном месте. Здорово сыграл Селихов в эпизоде с голевым моментом на последних минутах встречи.

Зиньковский провел матч на приличном уровне. В отсутствие Промеса Антон взял на себя лидерские функции в атаке. Россиянин и моменты создавал для партнеров, и сам бил по воротам. А вот Угальде не впечатлил, сыграл довольно средне. Он не стоит тех миллионов, которые за него заплатили. Складывается ощущение, что «Спартак» опять кинули на деньги.

Ошибочность решения не выпускать Соболева в матче с «Факелом» показала встреча с «Оренбургом». У «Спартака» небольшой выбор чистых форвардов, а Абаскаль маринует Александра на скамейке. В игре с «Оренбургом» он был очень полезен. Нужно и дальше ему доверять, даже после слабых встреч.

А вот у Джикии плачевная ситуация в «Спартаке». Гильермо лишний раз показал, что Георгий ему не нужен. Логику в действиях испанца трудно проследить. Ну, что мешало в этот раз выпустить российского защитника с первых минут?

После победы над вторым составом «Оренбурга» делать какие-то далекоидущие выводы по игре красно-белых нельзя. Этот результат ни о чем не говорит, вообще. Сыграли и забыли», – написал Бубнов.