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    • Бубнов прокомментировал игру «Спартака» против «Оренбурга»

    Бубнов прокомментировал игру «Спартака» против «Оренбурга»

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов считает, что по итогам игры красно-белых в ответном четвертьфинальном матче пути РПЛ Кубка России с «Оренбургом» (3:1) не стоит делать далекоидущих выводов.

    «Игре не хватало того кубкового накала, к которому все привыкли. Удивил состав «Оренбурга». Впереди двухнедельная пауза на игры сборных, почему не выпустить основной состав, чтобы бороться за победу? Команда Деограсии неплохо выступает после возобновления чемпионата.

    Если бы с первых минут появились все игроки основы, то встреча была бы совершенно другая. Но они даже вдесятером едва не спасли встречу, когда на поле появились лидеры.

    А у «Спартака» сейчас непонятно, кто играет в основе, а кто игрок ротации. Абаскаль вновь не изменяет своему тренерскому стилю. У тех, кто вышел на поле, была довольно простая задача – обыграть второй состав не самой сильной команды МИР РПЛ. Но и с этим москвичи справились не без проблем. В эпизоде с пропущенным голом они допустили тактическую ошибку. Неправильно сыграл Умяров.

    «Спартаку» в первом тайме не хватало скорости, только после перерыва хозяева взвинтили темп. Благодаря этому они раз за разом разрывали оборону «Оренбурга», что и привело к двум голам. Могли забивать еще больше, но подвела реализация.

    Казалось бы, у «Оренбурга» практически нет шансов спасти игру плюс гости остались в меньшинстве. Но «Спартак» не был бы «Спартаком», если бы не создал себе проблемы на ровном месте. Здорово сыграл Селихов в эпизоде с голевым моментом на последних минутах встречи.

    Зиньковский провел матч на приличном уровне. В отсутствие Промеса Антон взял на себя лидерские функции в атаке. Россиянин и моменты создавал для партнеров, и сам бил по воротам. А вот Угальде не впечатлил, сыграл довольно средне. Он не стоит тех миллионов, которые за него заплатили. Складывается ощущение, что «Спартак» опять кинули на деньги.

    Ошибочность решения не выпускать Соболева в матче с «Факелом» показала встреча с «Оренбургом». У «Спартака» небольшой выбор чистых форвардов, а Абаскаль маринует Александра на скамейке. В игре с «Оренбургом» он был очень полезен. Нужно и дальше ему доверять, даже после слабых встреч.

    А вот у Джикии плачевная ситуация в «Спартаке». Гильермо лишний раз показал, что Георгий ему не нужен. Логику в действиях испанца трудно проследить. Ну, что мешало в этот раз выпустить российского защитника с первых минут?

    После победы над вторым составом «Оренбурга» делать какие-то далекоидущие выводы по игре красно-белых нельзя. Этот результат ни о чем не говорит, вообще. Сыграли и забыли», – написал Бубнов.

    • В первой игре Кубка против «Спартака» «Оренбург» победил со счетом 1:0.
    • Московский клуб одержал первую победу в официальном матче после зимней паузы.

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    Источник: Sportbox.ru

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    Комментарии (6)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1710492925
    Подведём итог! Свинарник отскочил, благодаря второму составу Оренбурга. Гыгыгы
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    Цугундeр
    1710494039
    Это уже не "доктор Бубневский".. Нет агрессивности и неожиданных вывертов мышления. Нахватано со всех источников и сложено в мозаику. Писатель , нанятый обладателями бренда "Бубнов " .(( А Александру Викторовичу - здоровья и долголетия .
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    ivany4
    1710494178
    Сыграли, порадовали болельщиков, и забыли. Я бы сказал так. Игра Соболя в первом тайме, тоже не впечатлила. Сидеть и не ждать пока Соболь или Джикия стабильно заиграют нет времени. Как то Бубнов сказал, играть должны те, у кого есть стабильность, самоотдача и на кого можно положиться в трудную минуту. Ну, а так все верно. Можно сказать проще - Спартак, в любой ситуации, без валидола не Спартак.))
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    andr45
    1710494627
    БУБНОВ «А вот у Джикии плачевная ситуация в «Спартаке». Гильермо лишний раз показал, что Георгий ему не нужен. Логику в действиях испанца трудно проследить.» АРШАВИН «Бабич выглядит сильнее Георгия, поэтому заслуженно является основным игроком» ПИМЕНОВ «Капитан «Спартака» Георгий Джикия перестал играть, так как проиграл конкуренцию сербскому защитнику Срджану Бабичу.» ТИТОВ «Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль имеет полное право оставлять в запасе капитана команды Георгия Джикию»
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