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    • Литвинов сказал, мешает ли «Спартаку» ситуация вокруг команды 

    Литвинов сказал, мешает ли «Спартаку» ситуация вокруг команды 

    Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов подвел итоги ответного матча 1/4 финала пути РПЛ Кубка России с «Оренбургом» (3:1).

    – Как оцениваете весенний рестарт для «Спартака», который получился неоднозначным?

    – После того, как наступит пауза на сборные, мы разберем, почему так получилось, почему с «Зенитом» мы смотрелись лучше, чем с «Факелом». С воронежцами матч получился совсем неудачным. Был не наш день. А сегодня хорошо, что после первого тайма смогли найти свою игру и забили три мяча. Главное, что мы прошли дальше.

    – Разве вы еще не проанализировали, почему с «Факелом» игра не получилась?

    – Мы разбирали ту игру, но у нас было не так много дней до матча с «Оренбургом». Поэтому мы старались не акцентировать внимание на плохих моментах, а разбирали ближайшего соперника, у которого пытались найти слабые места, чтобы их использовать.

    – Не было волнения из-за того, что в первом кубковом матче с «Оренбургом» случилось поражение?

    – Все прекрасно понимали, что начинаем сегодняшний матч с 0:1. Потом стало 0:2. В перерыве все обсудили. Понимали, что нам уже надо проявлять характер во всей красе. Хорошо, что все так сложилось.

    – Замены пошли на пользу, раз удалось прибавить и победить?

    – Я сам вышел на замену, поэтому не мог сказать.

    – Как только вы вышли на замену, сразу сыграли в подкате и сорвали аплодисменты. И потом, когда отдали пас шведой, слышали, как болельщики вам хлопали?

    – Конечно, поддержку слышал. Сегодня все ребята молодцы, бились до последних минут.

    «Оренбург» сегодня сыграл слабее, чем в первом матче?

    – Тяжело оценивать соперника. Разбора у нас еще не было.

    – Кого хотите получить в Кубке в соперники? Может, «Зенит»?

    – Почему бы и нет?

    – Какая сейчас обстановка в команде? Вокруг «Спартака» в последние время много движения.

    – Стараемся абстрагироваться от этого. Наша задача – решать вопросы на поле и не обсуждать все это самим. Если что-то видим, то только в СМИ. Поэтому ничего нового вы от нас не услышите.

    – Не мешает ли все это команде?

    – Нет, потому что все уже научились отвлекаться от этого.

    • 13 марта стало известно, что вингер «Спартака» Квинси Промес арестован в ОАЭ.
    • Он может быть экстрадирован в Нидерланды, где приговорен в общей сложности к 7 с половиной годам тюрьмы.
    • По данным журналиста Ивана Карпова, отставка нынешнего главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля ожидается после 14 марта.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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