Литвинов сказал, мешает ли «Спартаку» ситуация вокруг команды 

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов подвел итоги ответного матча 1/4 финала пути РПЛ Кубка России с «Оренбургом» (3:1).

– Как оцениваете весенний рестарт для «Спартака», который получился неоднозначным?

– После того, как наступит пауза на сборные, мы разберем, почему так получилось, почему с «Зенитом» мы смотрелись лучше, чем с «Факелом». С воронежцами матч получился совсем неудачным. Был не наш день. А сегодня хорошо, что после первого тайма смогли найти свою игру и забили три мяча. Главное, что мы прошли дальше.

– Разве вы еще не проанализировали, почему с «Факелом» игра не получилась?

– Мы разбирали ту игру, но у нас было не так много дней до матча с «Оренбургом». Поэтому мы старались не акцентировать внимание на плохих моментах, а разбирали ближайшего соперника, у которого пытались найти слабые места, чтобы их использовать.

– Не было волнения из-за того, что в первом кубковом матче с «Оренбургом» случилось поражение?

– Все прекрасно понимали, что начинаем сегодняшний матч с 0:1. Потом стало 0:2. В перерыве все обсудили. Понимали, что нам уже надо проявлять характер во всей красе. Хорошо, что все так сложилось.

– Замены пошли на пользу, раз удалось прибавить и победить?

– Я сам вышел на замену, поэтому не мог сказать.

– Как только вы вышли на замену, сразу сыграли в подкате и сорвали аплодисменты. И потом, когда отдали пас шведой, слышали, как болельщики вам хлопали?

– Конечно, поддержку слышал. Сегодня все ребята молодцы, бились до последних минут.

– «Оренбург» сегодня сыграл слабее, чем в первом матче?

– Тяжело оценивать соперника. Разбора у нас еще не было.

– Кого хотите получить в Кубке в соперники? Может, «Зенит»?

– Почему бы и нет?

– Какая сейчас обстановка в команде? Вокруг «Спартака» в последние время много движения.

– Стараемся абстрагироваться от этого. Наша задача – решать вопросы на поле и не обсуждать все это самим. Если что-то видим, то только в СМИ. Поэтому ничего нового вы от нас не услышите.

– Не мешает ли все это команде?

– Нет, потому что все уже научились отвлекаться от этого.