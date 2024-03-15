Клопп прокомментировал разгром «Спарты» в Лиге Европы

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с пражской «Спартой» (6:1).

«Безусловно, мы играли с правильным ритмом и интенсивностью. Именно так мы должны были отнестись к этому матчу. Я сказал ребятам перед игрой, что именно так мы должны к ней подойти. Я не ожидал, что не пройдем в следующий раунд, мы не думали, что каким-то образом проиграем со счетом 0:5.

От нас зависело, насколько хорошей будет игра, и, очевидно, мы получали удовольствие от футбола, забили несколько фантастических голов и быстро повели. С этого момента игра становится сложной: например, как нужно продолжать играть? Мы справились, и мне понравилось многое из того, что я увидел.

Все хорошо. Мы хотели выйти в следующий раунд, мы хотели хорошо сыграть и забивать голы, и мы это сделали.

Бобби Кларк сыграл невероятно, это был его первый гол. Я немного беспокоюсь за него – мы хотели заменить Салаха, но Бобби сел на газон и сказал, что у него что-то с лодыжкой. Надеюсь, это пустяки.

У нас была такая сложная ситуация с травмами, но молодые ребята вошли в состав и воспользовались своими шансами. Я очень доволен этим, они снова проявили себя потрясающе», – сказал Клопп.