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    • Хлусевич одним словом ответил на вопрос об обстановке в «Спартаке»

    Хлусевич одним словом ответил на вопрос об обстановке в «Спартаке»

    Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал итоги ответного матча 1/4 финала пути РПЛ Кубка России с «Оренбургом» (3:1). По его словам, обстановке в команде сейчас великолепная.

    – Матч начался для «Спартака» непросто. Команда пропустила мяч. Как удалось переломить ситуацию?

    – За счет командной игры. Мы вышли на второй тайм более заряженными, с более сильной агрессией, и это помогло.

    – Все мячи сегодня забивал «Спартак». Что об этом думаете?

    – Ничего страшного. Автогол – это больше момент невезения. Кому-то фартит, кому-то нет. В этот раз нам не повезло. Хорошо, что забили в первом тайме ответный мяч, и на второй тайм вышли еще более агрессивные.

    – Перед этой встречей было какое-то волнение, учитывая, что проиграли первый матч «Оренбургу»?

    – Да нет. Волнения не было, Мы понимали, что от нас требуется и что нам нужно делать.

    – После неудачного матча с «Факелом» тяжело было настраиваться на кубковую игру или наоборот?

    – Всегда настраиваемся одинаково на каждого соперника: «Факел» это или «Зенит».

    – Какая обстановка сейчас в команде?

    – Великолепная.

    – Без Промеса тяжело? Все-таки это ваш лидер.

    – Да. Квинси – лидер. Ждем его.

    – Следите за развитием ситуации?

    – Не особо. Ничего не знаю.

    – Зиньковский его неплохо заменил. Согласны?

    – Да. Антон – молодец. Забил сегодня. Хорошо сыграл.

    – Какого соперника хотели бы видеть дальше?

    – Было бы неплохо сыграть суперфинал с «Динамо». Можем повторить.

    • 13 марта стало известно, что вингер «Спартака» Квинси Промес арестован в ОАЭ.
    • Нидерланды запросили об экстрадиции игрока. Процедура может занять несколько месяцев.
    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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