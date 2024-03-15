Хлусевич одним словом ответил на вопрос об обстановке в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал итоги ответного матча 1/4 финала пути РПЛ Кубка России с «Оренбургом» (3:1). По его словам, обстановке в команде сейчас великолепная.

– Матч начался для «Спартака» непросто. Команда пропустила мяч. Как удалось переломить ситуацию?

– За счет командной игры. Мы вышли на второй тайм более заряженными, с более сильной агрессией, и это помогло.

– Все мячи сегодня забивал «Спартак». Что об этом думаете?

– Ничего страшного. Автогол – это больше момент невезения. Кому-то фартит, кому-то нет. В этот раз нам не повезло. Хорошо, что забили в первом тайме ответный мяч, и на второй тайм вышли еще более агрессивные.

– Перед этой встречей было какое-то волнение, учитывая, что проиграли первый матч «Оренбургу»?

– Да нет. Волнения не было, Мы понимали, что от нас требуется и что нам нужно делать.

– После неудачного матча с «Факелом» тяжело было настраиваться на кубковую игру или наоборот?

– Всегда настраиваемся одинаково на каждого соперника: «Факел» это или «Зенит».

– Какая обстановка сейчас в команде?

– Великолепная.

– Без Промеса тяжело? Все-таки это ваш лидер.

– Да. Квинси – лидер. Ждем его.

– Следите за развитием ситуации?

– Не особо. Ничего не знаю.

– Зиньковский его неплохо заменил. Согласны?

– Да. Антон – молодец. Забил сегодня. Хорошо сыграл.

– Какого соперника хотели бы видеть дальше?

– Было бы неплохо сыграть суперфинал с «Динамо». Можем повторить.