Хлусевич одним словом ответил на вопрос об обстановке в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал итоги ответного матча 1/4 финала пути РПЛ Кубка России с «Оренбургом» (3:1). По его словам, обстановке в команде сейчас великолепная.
– Матч начался для «Спартака» непросто. Команда пропустила мяч. Как удалось переломить ситуацию?
– За счет командной игры. Мы вышли на второй тайм более заряженными, с более сильной агрессией, и это помогло.
– Все мячи сегодня забивал «Спартак». Что об этом думаете?
– Ничего страшного. Автогол – это больше момент невезения. Кому-то фартит, кому-то нет. В этот раз нам не повезло. Хорошо, что забили в первом тайме ответный мяч, и на второй тайм вышли еще более агрессивные.
– Перед этой встречей было какое-то волнение, учитывая, что проиграли первый матч «Оренбургу»?
– Да нет. Волнения не было, Мы понимали, что от нас требуется и что нам нужно делать.
– После неудачного матча с «Факелом» тяжело было настраиваться на кубковую игру или наоборот?
– Всегда настраиваемся одинаково на каждого соперника: «Факел» это или «Зенит».
– Какая обстановка сейчас в команде?
– Великолепная.
– Без Промеса тяжело? Все-таки это ваш лидер.
– Да. Квинси – лидер. Ждем его.
– Следите за развитием ситуации?
– Не особо. Ничего не знаю.
– Зиньковский его неплохо заменил. Согласны?
– Да. Антон – молодец. Забил сегодня. Хорошо сыграл.
– Какого соперника хотели бы видеть дальше?
– Было бы неплохо сыграть суперфинал с «Динамо». Можем повторить.
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