Гризманн рассказал, за счет чего «Атлетико» удалось победить «Интер»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн высказался об ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Интера» (2:1, по пенальти 3:2).

«Мы проделали огромную работу, центральные защитники играли персонально – для нас это необычно. Было много единоборств, и мы знали, что они будут иметь решающее значение. Выигрывая единоборства, получаешь преимущество благодаря технической оснащенности каждого игрока.

Мы провели отличный матч, а потом Облак показал талант и помог нам выиграть в серии пенальти. Это футбол, это «Атлетико».

Симеоне – очень страстный тренер, он все отдает клубу и игрокам. Выход в 1/4 финала важен для него и для нас. Это турнир, в котором мы хотим победить. Нам нужно работать и продолжать в том же духе», – сказал Гризманн.