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    • Гризманн рассказал, за счет чего «Атлетико» удалось победить «Интер»

    Гризманн рассказал, за счет чего «Атлетико» удалось победить «Интер»

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн высказался об ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Интера» (2:1, по пенальти 3:2).

    «Мы проделали огромную работу, центральные защитники играли персонально – для нас это необычно. Было много единоборств, и мы знали, что они будут иметь решающее значение. Выигрывая единоборства, получаешь преимущество благодаря технической оснащенности каждого игрока.

    Мы провели отличный матч, а потом Облак показал талант и помог нам выиграть в серии пенальти. Это футбол, это «Атлетико».

    Симеоне – очень страстный тренер, он все отдает клубу и игрокам. Выход в 1/4 финала важен для него и для нас. Это турнир, в котором мы хотим победить. Нам нужно работать и продолжать в том же духе», – сказал Гризманн.

    • В первом матче «Интер» выиграл со счетом 1:0.
    • «Атлетико» стал первым клубом в истории Лиги чемпионов, который выиграл 3 серии послематчевых пенальти.

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    Источник: официальный сайт УЕФА

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