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    • Коке назвал игрока, появление которого на поле изменило ход матча «Атлетико» — «Интер»

    Коке назвал игрока, появление которого на поле изменило ход матча «Атлетико» — «Интер»

    Полузащитник «Атлетико» Коке подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1, 3:2 по пенальти) против «Интера».

    «Эпический матч, который останется в истории клуба, особенно из-за соперника, являющегося одной из лучших команд на данный момент. «Интер» вышел в финал Лиги чемпионов в прошлом сезоне. Исторический вечер.

    Появление Мемфиса Депая на поле изменило игру. Также у нас играет один из лучших вратарей в мире Ян Облак, и он это показал.

    Когда мы все играем с таким настроем, интенсивностью и концентрацией, то становимся другой командой, по сравнению с той, которую видели в последнее время в играх на выезде.

    Надеюсь, мы сможем достичь того уровня футбола, в которой мы играем на домашнем стадионе в ЛЧ», – сказал Коке.

    • В первом матче «Интер» выиграл со счетом 1:0.
    • «Атлетико» стал первым клубом в истории Лиги чемпионов, который выиграл 3 серии послематчевых пенальти.

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    Источник: Marca

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