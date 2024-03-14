Коке назвал игрока, появление которого на поле изменило ход матча «Атлетико» — «Интер»

Полузащитник «Атлетико» Коке подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1, 3:2 по пенальти) против «Интера».

«Эпический матч, который останется в истории клуба, особенно из-за соперника, являющегося одной из лучших команд на данный момент. «Интер» вышел в финал Лиги чемпионов в прошлом сезоне. Исторический вечер.

Появление Мемфиса Депая на поле изменило игру. Также у нас играет один из лучших вратарей в мире Ян Облак, и он это показал.

Когда мы все играем с таким настроем, интенсивностью и концентрацией, то становимся другой командой, по сравнению с той, которую видели в последнее время в играх на выезде.

Надеюсь, мы сможем достичь того уровня футбола, в которой мы играем на домашнем стадионе в ЛЧ», – сказал Коке.