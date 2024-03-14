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    • Гризманн оскорбил игрока «Интера» во время серии пенальти в матче ЛЧ

    Гризманн оскорбил игрока «Интера» во время серии пенальти в матче ЛЧ

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн оскорбил форварда «Интера» Алексиса Санчеса во время серии пенальти в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1, по пенальти 3:2).

    После того, как Санчес первым из игроков «нерадзурри» не реализовал свой удар в серии француз, который в этот момент находился возле скамейки запасных, насмешливо выкрикнул: «Ссыкун! Чилийский ссыкун!»

    Гризманн не участвовал в серии пенальти – он был заменен на 106-й минуте.

    • Первый матч «Интер» выиграл со счетом 1:0.
    • «Атлетико» стал первым клубом в истории Лиги чемпионов, который выиграл 3 серии послематчевых пенальти.

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    Источник: страница Fútbol en Movistar Plus+ в соцсети X

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    Комментарии (2)
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    СпорЦмен
    1710407470
    Наверное, он его говном обдристал.
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    Plyash
    1710411216
    А можно узнать,кто на русский переводил,фантазёры? Это же бред сивой кобылы.
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