Гризманн оскорбил игрока «Интера» во время серии пенальти в матче ЛЧ

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн оскорбил форварда «Интера» Алексиса Санчеса во время серии пенальти в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1, по пенальти 3:2).

После того, как Санчес первым из игроков «нерадзурри» не реализовал свой удар в серии француз, который в этот момент находился возле скамейки запасных, насмешливо выкрикнул: «Ссыкун! Чилийский ссыкун!»

Гризманн не участвовал в серии пенальти – он был заменен на 106-й минуте.