Депай обратился к Канье Уэсту после победы «Атлетико» над «Интером»

Нападающий «Атлетико» Мемфис Депай после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Интером» (2:1, по пенальти 3:2) обратился к музыканту Канье Уэсту.

Американский рэпер, который также известен по прозвищу Йе, посетил первую встречу между командами, в которой миланская команда выиграла (1:0) и поддержал «нерадзурри».

«Эй, Йе, ты нарвался не на ту команду, лол. Это «Атлетико Мадрид». Теперь запиши песню для нашего стадиона и присоединяйся к семье Puma! Люблю, брат» – написал Депай.