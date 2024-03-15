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    • Депай обратился к Канье Уэсту после победы «Атлетико» над «Интером»

    Депай обратился к Канье Уэсту после победы «Атлетико» над «Интером»

    Нападающий «Атлетико» Мемфис Депай после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Интером» (2:1, по пенальти 3:2) обратился к музыканту Канье Уэсту.

    Американский рэпер, который также известен по прозвищу Йе, посетил первую встречу между командами, в которой миланская команда выиграла (1:0) и поддержал «нерадзурри».

    «Эй, Йе, ты нарвался не на ту команду, лол. Это «Атлетико Мадрид». Теперь запиши песню для нашего стадиона и присоединяйся к семье Puma! Люблю, брат» – написал Депай.

    • В двух песнях из последнего альбома Уэста звучит бэк-вокал, исполненный хором ультрас «Интера» Nerazzuri Curva Nord.
    • Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов пройдет сегодня.

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    Источник: страница Atletico Universe в соцсети X

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