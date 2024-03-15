Депай обратился к Канье Уэсту после победы «Атлетико» над «Интером»

Нападающий «Атлетико» Мемфис Депай после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Интером» (2:1, по пенальти 3:2) обратился к музыканту Канье Уэсту.
Американский рэпер, который также известен по прозвищу Йе, посетил первую встречу между командами, в которой миланская команда выиграла (1:0) и поддержал «нерадзурри».
«Эй, Йе, ты нарвался не на ту команду, лол. Это «Атлетико Мадрид». Теперь запиши песню для нашего стадиона и присоединяйся к семье Puma! Люблю, брат» – написал Депай.
- В двух песнях из последнего альбома Уэста звучит бэк-вокал, исполненный хором ультрас «Интера» Nerazzuri Curva Nord.
- Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов пройдет сегодня.