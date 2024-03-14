Симеоне восхитился болельщиками «Атлетико» после победы над «Интером»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Интером» (2:1, по пенальти 3:2) восхитился поддержкой болельщиков на стадионе «Цивитас Метрополитано».

«Я сильно восхищен нашими болельщиками – оказанный нам прием по прибытии на стадион и в начале матча был очень эмоциональным. Мы подошли к этому матчу после неудачной игры с «Кадисом», и, честно говоря, я пытался донести до игроков, что сейчас время не просить поддержки, а отдавать.

Наши болельщики играют ключевую роль на этом стадионе, и весь мир мог это видеть. Они помогли нашим игрокам справиться с невероятным соперником.

Коке выложился на полную, а Гризманн продолжал бежать до тех пор, пока несли ноги. Мемфис Депай вышел на поле и показал себя в нужный момент. Мы на это рассчитывали.

Возможно, кому-то покажется, что попасть в число восьми лучших команд легко, но это не так», – сказал Симеоне.