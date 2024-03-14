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    Семак высказался об увольнении Ивича из «Краснодара»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на решение руководства «Краснодара» отправить в отставку Владимира Ивича.

    – Как вы воспринимаете, что у вашего конкурента произошла такая перемена?

    – Что касается моего отношения. Очень хорошая команда и очень хорошую работу провел главный тренер. То, что он делал, безусловно заслуживает уважения.

    Но есть руководители, которые принимают решения, исходя из тех или иных своих соображений.

    Естественно, я также человек, который на контракте – сегодня работаешь, завтра не работаешь. Потому что решение принимают те люди, которые управляют клубом.

    Наше дело выполнять свою работу на сто процентов. Ивич, безусловно, один из тех, кто сделал хорошую работу, он настоящий профессионал.

    • Ивич возглавлял «Краснодар» с января 2023 года.
    • Под его руководством команда провела 48 матчей: 27 побед, 11 ничьих, 10 поражений.
    • Клуб выплатил сербу компенсацию в размере 1,5 млн евро.
    • Весной краснодарцы проиграли 2 из 3 матчей.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (1)
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    Al Nikki
    1710366199
    Семак как всегда дипломатичен, зацепиться не за что...
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