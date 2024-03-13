Фонбет Кубок России. «Зенит» победил «Динамо» (2:0) и прошел в полуфинал Пути РПЛ

«Зенит» оказался сильнее «Динамо» в четвертьфинальном противостоянии Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

После гостевого поражения 0:1 петербуржцы дома победили со счетом 2:0 и прошли дальше.

Дубль оформил Матео Кассьерра, забивший на 13-й и 21-й минутах.

«Зенит» сыграет в 1/2 финала Пути РПЛ, «Динамо» отправится в Путь регионов.

Россия. Кубок. Путь РПЛ. 1/4 финала. Ответный матч

Зенит (Санкт-Петербург) – Динамо (Москва) – 2:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Кассьерра, 13; 2:0 – Кассьерра, 21.

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