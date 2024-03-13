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    • Фонбет Кубок России. «Зенит» победил «Динамо» (2:0) и прошел в полуфинал Пути РПЛ

    Фонбет Кубок России. «Зенит» победил «Динамо» (2:0) и прошел в полуфинал Пути РПЛ

    «Зенит» оказался сильнее «Динамо» в четвертьфинальном противостоянии Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

    После гостевого поражения 0:1 петербуржцы дома победили со счетом 2:0 и прошли дальше.

    Дубль оформил Матео Кассьерра, забивший на 13-й и 21-й минутах.

    «Зенит» сыграет в 1/2 финала Пути РПЛ, «Динамо» отправится в Путь регионов.

    Россия. Кубок. Путь РПЛ. 1/4 финала. Ответный матч

    Зенит (Санкт-Петербург) – Динамо (Москва) – 2:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Кассьерра, 13; 2:0 – Кассьерра, 21.

    Календарь Кубка России

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (61)
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    ziborock
    1710357740
    Хочу спросить, зачем ***** на игре шапито устроили с предложением руки и сердца ряжеными актерами в париках?! Слава Бузовой и Дома - 2 им покоя не дает?!)
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    волчарик
    1710357808
    И вдогонку вопрос критикам-вы хотите случайного чемпиона Динамо?Краснодар намного круче и даже Спартак смотрелся интереснее.
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    Al Nikki
    1710357830
    Похоже Ловчев прав, нет конкурентов у Зенита, причём и с запасом чемпион играл...
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    ...уефан
    1710357834
    ...Динамо в чемпионы прочат, а они даже у Зенита выиграть не могут, что уж о серьезных соперниках говорить...
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    Алексей З
    1710357997
    Нельзя с Зенитом , получать такие контр-атаки как при первом голе. Поумнее с ними надо играть , образцово Спартак показал.
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    fakeid
    1710358033
    хряки, газпром и в этот раз всё купил, победа не честная, голы левые и т.д.? в тарасятнике же именно так принято визжать, давайте.
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    Desma
    1710358060
    Зенит победил на классе. Об этом не спорит даже ленивый. Хряки, как ни странно, помалкивают....
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    СпорЦмен
    1710358226
    Комментаторы супер, по их мнению Тюкавин был лучший, а победил, Зенит. Всю игру хвалили Динамо. А я увидел, что мясные смотрели этот матч, в надежде увидеть победу Динамо, а увидели логичесую, легкую победу питерцев. Все мАсквовские болельщики ,сегодня, либо нос утерли, либо в ярости целуются десна в десна. Извращеная масса мАсковских пи*арасов осталась с носом. :))))) Спасибо Зениту, сегодня сняли все вопросы, кто чемпион!
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    ...уефан
    1710358475
    ...угадайте, кто проплатил на федеральном канале и заставил смотреть всю футбольную Россию на этих тварей, условно влюбленных?... И сделайте выводы о том чьи деньги рулят в нашем футболе!... Это плевок в лицо всем болельщикам, не зависимо от клубных предпочтений...
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    saf05
    1710359712
    Предлагаю первое место оставить пожизненно за Зенитом, а второе считать чемпионским.
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