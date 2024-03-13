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    • «СКА-Хабаровск» проведет домашние матчи в Сочи и Санкт-Петербурге

    «СКА-Хабаровск» проведет домашние матчи в Сочи и Санкт-Петербурге

    «СКА-Хабаровск» из-за проблем с системой подогрева на своем стадионе проведет первые домашние матчи в этом году в других городах.

    «Эпопея с домашними играми хабаровского СКА продолжается. Матч 25-го тура с «Соколом», который планировался во Владивостоке, там не состоится, ибо местному стадиону снизили категорию.

    СКА 31 марта сыграет с саратовцами в Санкт-Петербурге на «Кировце» (ориентировочно начало в 14:00), где в прошлом году уже принимал «Енисей», – написал журналист Сергей Ильев.

    • Хабаровский клуб также запланировал сыграть на стадионе «Фишт» в Сочи матч 23-го тура Первой лиги с «Торпедо» 18 марта.
    • 14 марта на той же арене СКА будет формальным хозяином поля в матче 1/4 финала пути регионов Кубка России против «Сочи».
    • Хабаровчане проводят первые весенние матчи в других городах второй год подряд.

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    Источник: телеграм-канал ФНЛ с Ильёвым

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