«СКА-Хабаровск» проведет домашние матчи в Сочи и Санкт-Петербурге

«СКА-Хабаровск» из-за проблем с системой подогрева на своем стадионе проведет первые домашние матчи в этом году в других городах.

«Эпопея с домашними играми хабаровского СКА продолжается. Матч 25-го тура с «Соколом», который планировался во Владивостоке, там не состоится, ибо местному стадиону снизили категорию.

СКА 31 марта сыграет с саратовцами в Санкт-Петербурге на «Кировце» (ориентировочно начало в 14:00), где в прошлом году уже принимал «Енисей», – написал журналист Сергей Ильев.